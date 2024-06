Prolongation des consultations sur les projets régionaux visant la population de caribous forestiers de Charlevoix et la population de caribous montagnards de la Gaspésie

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que la consultation publique, ainsi que la consultation distincte des communautés autochtones, sur les deux projets régionaux annoncés en avril dernier, sont prolongées jusqu'au 31 octobre 2024. Les personnes et les organisations intéressées auront ainsi davantage de temps pour commenter ces projets et les mesures proposées par le gouvernement du Québec pour la population de caribous forestiers de Charlevoix et la population de caribous montagnards de la Gaspésie.

Rappelons que la consultation porte notamment sur la localisation, la superficie et les limites des territoires visés par les deux projets régionaux, sur les modifications réglementaires envisagées pour leur désignation à titre d'habitats fauniques d'une espèce menacée ou vulnérable et sur l'encadrement des activités dans ces habitats. Pour accéder à la documentation et connaître les modalités de participation, on peut visiter le site consultation.quebec.ca.

Faits saillants :

Les projets régionaux soumis à la présente consultation publique visent deux des trois écotypes de caribous qui vivent au Québec, soit le caribou forestier, le caribou migrateur et le caribou montagnard. En vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le caribou forestier de Charlevoix a été désigné espèce vulnérable en 2005 et le caribou montagnard de la Gaspésie est une espèce désignée menacée depuis 2009.

Le gouvernement du Québec a annoncé, en avril dernier, son intention de mettre en réserve le territoire visé par l'agrandissement de la réserve de biodiversité des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan (environ 4 826 km2) et d'y appliquer immédiatement des mesures administratives de conservation favorables aux caribous forestiers. Il annonçait, à cette même occasion, son intention d'appliquer de telles mesures administratives de conservation au projet d'aire protégée de Vallières-de-Saint-Réal (environ 96 km2) afin d'empêcher la réalisation d'activités pouvant y dégrader les milieux naturels propices à la population de caribous montagnards de la Gaspésie. Au total, ces projets et les mesures proposées par le gouvernement touchent près de 15 000 km2.

L'approche préconisée par le gouvernement vise à accroître la prévisibilité pour les communautés locales, notamment les communautés autochtones, qui ont un lien privilégié avec le caribou et son habitat, tout en assurant un développement économique régional en harmonie avec la protection de l'espèce. Elle considère, à la fois, l'état de précarité des caribous et les défis de mise en valeur des ressources naturelles, de même que les enjeux spécifiques au domaine récréotouristique. La mise en œuvre de projets visant spécifiquement les populations de caribous de Charlevoix et de la Gaspésie permettra également de réaliser une approche équilibrée et adaptée à chacune des régions visées.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur l'engagement du gouvernement visant à protéger les caribous, consultez ce communiqué de presse : Québec investit près de 60 M$ pour la protection du caribou.

Pour prendre connaissance de la documentation liée à ces projets pilotes ou pour participer à la consultation publique : https://consultation.quebec.ca/processes/projets-pilotes-caribous-forestiers-montagnards.

