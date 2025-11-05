Prolongation de la convention collective du personnel de Revenu Québec affilié au SFPQ

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce la signature d'une entente visant la prolongation de la convention collective du personnel de bureau, des techniciens et du personnel ouvrier (PBTO) affiliés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) pour deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 mars 2028.

Cette entente, fruit de négociations constructives, prévoit notamment des augmentations salariales de 2,5 % au 1er avril 2026 et de 3,5 % au 1er avril 2027. Elle garantit à ces membres du personnel une stabilité et une prévisibilité pour les prochaines années.

« Cette prolongation témoigne de notre engagement envers les employées et les employés. Nous sommes fiers d'avoir pu conclure cette entente, qui assure la stabilité et la reconnaissance du travail accompli par le personnel de bureau, les techniciens et le personnel ouvrier », mentionne M. Éric Maranda, président-directeur général de Revenu Québec.

Quelque 5 500 employées et employés de Revenu Québec sont affiliés au SFPQ et visés par cette entente.

