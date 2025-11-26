Fraude fiscale - Revenu Québec annonce des amendes totalisant près de 592 000 $ pour un administrateur de Saint-Hubert et une société de Saint-Lin-Laurentides

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. George Kaperonis, un résident de Saint-Hubert en Montérégie, et la société L.E.G.K. inc. ont été condamnés à payer des amendes totalisant 591 793 $. La peine a été rendue le 11 novembre dernier, au palais de justice de Longueuil.

L'homme de 36 ans a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation relativement à des infractions de nature fiscale, tout comme la société en question, qu'il administrait.

Le défendeur comme la société ont plaidé coupables à deux chefs d'accusation qui pesaient contre eux, soit ceux d'avoir, entre le 1er décembre 2019 et le 26 mars 2021, fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participé, consenti ou acquiescé à leurs énonciations dans des déclarations de taxes (FPZ-500) représentant des droits éludés de 294 019,68 $.

La société L.E.G.K. inc. fait des affaires dans le domaine de la gestion de la main-d'œuvre, de la location et du service administratif.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts.

Juste. Pour tous.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

