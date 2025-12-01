Fraude fiscale - Huit mois de détention et des amendes totalisant 114 500 $ pour un Lavallois qui a usurpé l'identité de contribuables et demandé des remboursements d'impôt en leur nom

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Manuel Georges Vuillaume, domicilié à Laval, a été condamné à purger une peine de huit mois de détention ferme, en plus de devoir payer des amendes totalisant 114 500 $, relativement à des infractions à des lois fiscales. L'homme de 38 ans s'est vu imposer cette peine le 21 novembre dernier, au palais de justice de Montréal.

M. Vuillaume, administrateur unique de la société Sadko inc., a plaidé coupable à un chef d'accusation en vertu de la Loi sur l'administration fiscale. Il a admis avoir obtenu ou tenté d'obtenir des remboursements et des crédits d'impôt, tout en sachant qu'il n'y avait pas droit, s'élevant à 90 000 $ pour l'année d'imposition 2017.

L'enquête menée par Revenu Québec a révélé que l'identité de 28 contribuables canadiens, non résidents du Québec, a été usurpée en vue d'obtenir frauduleusement des remboursements d'impôt en lien, notamment, avec le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants et le crédit d'impôt pour solidarité. Pour mettre en œuvre cette fraude, un compte bancaire a été ouvert au nom de Sadko inc., et des chèques de Revenu Québec totalisant 232 408,95 $, qui avaient été émis au nom des 28 contribuables dont l'identité avait été usurpée, ont été encaissés.

La preuve démontre que M. Vuillaume a encaissé les remboursements frauduleux et les a déposés dans le compte de son entreprise, Sadko inc., bénéficiant ainsi d'au moins 90 000 $ en faux remboursements et en faux crédits d'impôt pendant six mois, soit du 4 octobre 2018 au 4 avril 2019.

