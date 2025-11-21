FRAUDE FISCALE - Revenu Québec annonce des amendes totalisant plus de 74 000 $ pour une administratrice de Saint-Anicet et une société de Montréal

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Revenu Québec annonce que Mme Marie-Andrée Mallette, une résidente de Saint-Anicet en Montérégie, et la société immobilière Maldri inc. ont été condamnées à payer des amendes totalisant 74 423,42 $. La peine a été rendue le 6 novembre dernier, au palais de justice de Montréal. La femme de 62 ans a été reconnue coupable de deux chefs d'accusation relativement à des infractions de nature fiscale, tout comme la société en question, qu'elle administrait.

La société immobilière Maldri inc., basée à Montréal, a transmis, par l'entremise de Mme Mallette, une fausse déclaration à Revenu Québec. Par le fait même, la société a demandé des remboursements de taxes auxquels elle n'avait pas droit (s'élevant à 23 434,69 $ pour la taxe de vente du Québec et à 11 761,75 $ pour la taxe sur les produits et services.

En effet, l'enquête a révélé que, pour donner suite à une vérification fiscale visant la société et concernant la période de déclaration de juillet 2018, Mme Mallette avait transmis de fausses factures afin de justifier les remboursements demandés par la société.

Revenu Québec est un acteur important dans la lutte contre la criminalité économique et la fraude fiscale. C'est la raison pour laquelle il déploie énormément d'efforts pour les contrer.

La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux qui lui sont dus représente une priorité pour Revenu Québec. C'est une question d'équité à l'égard de la grande majorité de la population ainsi que des entreprises qui paient leur juste part de taxes et d'impôts.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

