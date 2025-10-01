QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la prolongation, jusqu'au 5 décembre 2025, de l'interdiction de transporter certains animaux, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées autour des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés. Cette interdiction, décrétée par arrêté ministériel, s'applique aux espèces suivantes : les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris, les renards roux, les coyotes et leurs hybrides. Conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, quiconque contrevient à cette interdiction s'expose à des sanctions, notamment des amendes.

À compter du 6 octobre 2025, huit municipalités additionnelles seront désormais considérées comme à risque et seront visées par cette interdiction de déplacement, soit Maricourt, canton de Valcourt, ville de Valcourt, Racine, Bonsecours et Saint-Denis-de-Brompton en Estrie, ainsi que Saint-Théodore-d'Acton et Sainte-Christine en Montérégie. Cet ajout est nécessaire en raison des nouveaux cas de rage détectés au Québec, dont certains dans un nouveau secteur, soit la municipalité de Stanstead et les environs.

Déplacer un animal importun, blessé ou en apparence orphelin peut contribuer à propager la rage dans des secteurs actuellement exempts de cas. Un animal en apparence sain peut être porteur du virus et développer des signes de la maladie plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été infecté. En cas de présence incommodante de ces espèces, les citoyens doivent recourir à des mesures préventives et dissuasives.

Appel à la vigilance en Estrie et en Montérégie

Le Ministère invite la population des régions de l'Estrie et de la Montérégie à participer activement à la surveillance rehaussée. Les citoyens, particulièrement ceux résidant dans les secteurs touchés, sont invités à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés en appelant au 1 877 346-6763, ou en remplissant le formulaire en ligne.

Prévenir la rage en adoptant des comportements sécuritaires

Voici les consignes à respecter pour réduire les risques de transmission de la maladie à l'humain :

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire afin d'évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage;

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage et maintenir leur vaccination. Cela permettra aussi de déterminer le risque s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage;

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger contre cette maladie.

Quoi faire pour éviter d'attirer les animaux sauvages sur votre propriété

Utilisez des poubelles de métal ou de plastique solides et pourvues d'un couvercle bien étanche maintenu fermé au moyen d'un loquet ou d'un élastique.

Bloquez les ouvertures des bâtiments et des entretoits, ainsi que les accès en dessous des cabanons et des perrons.

Évitez de laisser de la nourriture pour les chiens et les chats à l'extérieur.

Évitez d'installer des mangeoires pour les oiseaux sauvages ou utilisez des mangeoires à l'épreuve des ratons laveurs.

Clôturez adéquatement les poulaillers et les potagers.

Faits saillants :

Depuis décembre 2024 et en date du 24 septembre 2025, 67 cas de rage du raton laveur ont été détectés au Québec.

En 2025, d'importants efforts de contrôle de la rage du raton laveur ont été déployés par le Ministère. Deux opérations de vaccination ont été réalisées : la première en avril, suivie d'une seconde en août et septembre. Une troisième intervention est prévue cet automne et les détails concernant cette opération seront communiqués dans les prochaines semaines.

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

