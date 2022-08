Prolongation de l'exposition America. Entre rêves et réalités au MNBAQ! Jusqu'au 11 septembre pour en profiter!

« (…) un rendez-vous d'exception avec l'art américain. »

- Léa Harvey, Le Soleil

« Dès les premiers pas dans la salle du pavillon Pierre Lassonde, l'ampleur des tableaux est frappante. »

- Tanya Beaumont, ICI Radio-Canada

« Ces œuvres du Hirshhorn soulignent en fin de compte la riche complexité de notre grand voisin, nation charismatique dont la diversité n'est pas synonyme d'harmonie, mais qui a le mérite d'être encore et toujours, 246 ans après sa fondation, une aventure à façonner, ce que les artistes se chargeront de dépeindre. Pour notre plus grand bonheur. »

- Éric Clément, La Presse

QUÉBEC, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Pour permettre à un maximum de gens de voir ou de revoir America. Entre rêves et réalités, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) annonce une semaine de prolongation de cette exposition créée sur mesure pour le Musée à partir de la prestigieuse collection du Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (Washington, DC). Les visiteuses et les visiteurs auront donc jusqu'au 11 septembre 2022 pour apprécier cette exclusivité mondiale, qui présente toute l'effervescence de la culture américaine, et surtout ses multiples paradoxes, à travers le regard de ses artistes.

Le vaste panorama proposé, de 1914 à aujourd'hui, regroupe 82 créatrices et créateurs de tous les horizons et 96 œuvres époustouflantes : peintures, sculptures, œuvres sur papier et vidéos. Parmi celles et ceux rassemblés, il faut mentionner les Louise Bourgeois, Edward Hopper, Arthur Jafa, les Guerrilla Girls, Willem de Kooning, Ana Mendieta, Louise Nevelson, Isamu Noguchi, Jackson Pollock, Lorna Simpson, Andy Warhol et plusieurs autres, qui viennent illustrer l'impact de l'histoire sociale et culturelle sur la création artistique aux États-Unis, reflétant ainsi la grande diversité de l'art américain des 20e et 21e siècles. Plusieurs figurent parmi les plus célèbres du siècle dernier, alors que d'autres représentent de belles découvertes.

La première chose qui impressionne en parcourant cette exposition exceptionnelle, c'est le grand format des œuvres. Rappelons aussi qu'elle s'articule autour de sept thèmes, montrant comment les artistes ont contribué à définir et à réinventer le rêve américain. Il est question notamment de l'imaginaire du territoire, du spectacle de la vie quotidienne, des révolutions technologiques ou encore des enjeux de la mondialisation. America. Entre rêves et réalités présente des pratiques engagées et met aussi en valeur les questions d'identité individuelle et collective.

Une sculpture monumentale sur le parvis

Le public est interpellé dès son arrivée au MNBAQ par une sculpture iconique, la Souris géométrique (1971) de Claes Oldenburg, qui est présentée sur le parvis du pavillon Pierre Lassonde, à l'entrée principale du Musée. L'œuvre convoque le plus emblématique de tous les personnages de dessins animés, Mickey Mouse, symbole par excellence de la culture populaire américaine, et rejoint ainsi bon nombre de questions qui traversent cette exposition. Du paysage désertique aux gratte-ciel new-yorkais, en passant par Harlem ou les plages de la Californie; de la canette de 7-Up aux oreilles de Mickey Mouse; du twist de Chubby Checker aux lèvres pulpeuses de Marylin Monroe, toute une myriade de symboles forts ponctuera ce voyage inédit au cœur des USA. God bless America!

Autour de l'exposition

PARCOURS AUDIO

Disponible en tout temps

VISITES GUIDÉES

Jusqu'au 5 septembre

Tous les jours, à 11 h, 13 h 30 et 15 h

Les mercredis, à 11 h, 13 h 30, 15 h et 19 h

Du 7 au 11 septembre

Le mercredi 7 septembre, à 11 h, 13 h 30, 15 h et 19 h

Le samedi 10 et dimanche 11 septembre, à 11 h, 13 h 30 et 15 h

America. Entre rêves et réalités

La collection du Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

Pavillon Pierre Lassonde

Jusqu'au 11 septembre 2022

