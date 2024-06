Prolongation de l'appel de candidatures pour quatre prix pour la valorisation de la langue française

QUÉBEC, le 7 juin 2024 /CNW/ - L'appel de candidatures pour l'Ordre des francophones d'Amérique, le Prix du 3-Juillet-1608, le prix Jules-Fournier et le prix Raymond-Charrette est prolongé. Les personnes et les organisations dont les actions valorisent la langue française ont dorénavant jusqu'au 21 juin 2024 pour déposer leur candidature.

Pour rappel, les quatre prix qui récompensent les personnes et les organisations qui font briller notre langue commune ont chacun leurs critères d'admissibilité.

L'Ordre des francophones d'Amérique : sept prix sont remis à autant de personnes qui se consacrent ou se sont consacrées au maintien et à l'épanouissement de la langue française en Amérique. Les gagnantes et gagnants sont récompensés par une entrée dans l'Ordre et une médaille. Les personnes candidates peuvent poser leur candidature dans l'une des six catégories :

Autres continents (un prix);

Amérique (un prix);

Acadie et provinces de l'Atlantique (un prix);

Ouest canadien (un prix);

Ontario (un prix);

(un prix); Québec (deux prix).

Le Prix du 3-Juillet-1608 : ce prix est destiné à une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui rend ou a rendu des services exceptionnels à une collectivité de langue française et à l'ensemble de la francophonie nord-américaine. L'organisation lauréate recevra une bourse de 5 000 $ ainsi qu'une plaque commémorative.

Le prix Jules-Fournier : cette distinction récompense une ressource professionnelle des médias de la presse écrite pour la qualité de ses textes. La lauréate ou le lauréat recevra une bourse de 5 000 $.

Le prix Raymond-Charette : cette récompense est destinée à une ressource professionnelle de la télévision ou de la radio québécoise, pour sa contribution exemplaire à la diffusion d'un français de qualité. La lauréate ou le lauréat recevra une bourse de 5 000 $.

Lien connexe :

Prix pour la valorisation de la langue française

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Renseignements: Source et information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]