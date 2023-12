Prolongation de l'appel de candidatures des Mérites du français 2024

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La période d'inscription pour les Mérites du français est prolongée jusqu'au 19 janvier 2024. L'Office québécois de la langue française invite ainsi les organisations qui ont mis en place des actions visant l'utilisation et le rayonnement du français à soumettre leur candidature.

Les organisations lauréates favorisent un environnement de travail en français, encouragent le service en français, accordent de l'importance à l'utilisation du français dans l'espace public et diffusent une langue de qualité. Les Mérites du français soulignent également les initiatives de comités de francisation et de personnes engagées envers la langue française. Les lauréates et lauréats seront dévoilés au printemps prochain lors du Gala des Mérites du français.

Liens connexes

Informations sur l'appel de candidatures : Québec.ca/Méritesdufrancais

Formulaire d'inscription : Québec.ca/Méritesdufrancaisformulaire

Lauréates et lauréats des éditions précédentes : Québec.ca/GaladesMérites

SOURCE Office québécois de la langue française

Renseignements: Source: Chantal Bouchard, Porte-parole, Office québécois de la langue française, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]