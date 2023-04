Projets participatifs citoyens 2023-2025 de Rosemont-La Petite-Patrie - 6 premiers projets financés à hauteur de 237 000 $

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Après une collecte d'idées citoyennes fructueuse à l'automne 2022 et un appel aux organismes locaux à développer ces idées avec la communauté, le conseil de Rosemont-La Petite-Patrie a accordé lundi, lors de la séance du conseil d'arrondissement, un financement de 237 000 $ pour la réalisation de six premiers projets porteurs qui seront déployés sur deux ans aux quatre coins du territoire.

« La soixantaine de suggestions que nous avons reçues, transmises par des Rosepatriennes et Rosepatriens audacieux et par des groupes mobilisés dans le programme depuis l'an un, étaient toutes plus rassembleuses les unes que les autres. Nous sommes ravis que ces idées aient inspiré autant d'organismes à déposer des projets et à contacter les personnes instigatrices pour échanger. Ce maillage est déjà un franc succès », a souligné François Limoges, maire de l'arrondissement. « Les projets financés aujourd'hui permettront assurément de tisser des liens encore plus forts dans nos quartiers, de les animer et de les rendre aussi conviviaux que solidaires. »

Résumé des six premiers projets financés

Contes et légendes de La Petite-Patrie

Ce projet vise à créer et à rassembler des histoires, des contes et des légendes dans des voisinages de La Petite-Patrie, en collaboration avec certains groupes citoyens existants (Le Nord des Possibles, La Petite Plaza et la ruelle verte de la Girafe). Dans chacun des secteurs ciblés, les citoyennes et citoyens seront amenés à approfondir et à affirmer l'identité collective de leur milieu, à découvrir son histoire, la nature et les relations qui y existent, et à ancrer ces découvertes par l'écriture participante.

Organisme porteur : Conteurs à gages

Pour s'impliquer dans le projet ou contacter l'organisme : conteursagages.com

Animations Masson Village

Ce projet en trois volets, porté par un groupe citoyen mobilisé depuis le début du programme, prévoit dans un premier temps l'organisation d'animations culturelles gratuites avec des artistes locaux dans les lieux publics de Rosemont près de la Promenade Masson, par exemple au parc du Pélican. La tenue d'un atelier de fabrication de percussions pour enfants à l'aide de matériaux recyclés et la réalisation de corvées de voisinage et activités d'entretien à l'espace citoyen l'Îlot des murmures, situé sur la 4e Avenue, sont aussi prévus.

Organisme porteur : Milieu de vie Masson Village

Pour s'impliquer dans le projet ou contacter l'organisme : [email protected] ou facebook.com/MassonVillage

La Petite Famiglia

Ce projet créera des occasions de tisser des liens entre citoyens et d'améliorer l'espace public dans la Petite Italie, en continuité avec les efforts déployés par le groupe La Petite Famiglia lors des années antérieures du programme. Avec la communauté du secteur, il y est prévu d'entretenir et de maintenir le placottoir autour de l'école de La Petite-Patrie, de rafraîchir le sentier ludique de la rue Drolet et les bancs publics à proximité, d'offrir des bacs de jardinage en parrainage aux familles et organismes du quartier. Plusieurs animations publiques sont aussi prévues, au placottoir, aux parcs Dante et Carmela-Galardo-Frascarelli, et sur la rue Drolet.

Organisme porteur : Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP)

Pour s'impliquer dans le projet ou contacter l'organisme : petitepatrie.org [email protected] ou facebook.com/PetiteFamiglia

Angus s'amuse!

À travers différentes activités éducatives et ludiques offertes au grand public dans les parcs du secteur Angus, ce projet mettra de l'avant la biodiversité urbaine. Les éducateurs-naturalistes de l'organisme GUEPE, en collaboration avec le groupe citoyen Le Cœur du Vieux-Angus, souhaitent ainsi créer des occasions de discussion sur l'importance des parcs de quartier, sur le respect des espaces verts, dans une perspective d'appropriation du milieu de vie et de rassemblement.

Organisme porteur : Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)

Pour s'impliquer dans le projet ou contacter l'organisme : guepe.qc.ca , [email protected] ou facebook.com/LeCoeurDuVieuxAngus

La ruelle à toutes et tous!

Pour répondre à la demande de plusieurs résidentes et résidents de rendre plus conviviale, sécuritaire et communautaire la ruelle située au nord du parc Montcalm, le projet prévoit la création d'un espace où il sera possible de jardiner, de tenir des activités réconfortantes, mobilisatrices et transformatrices. Ateliers d'horticulture, fêtes de voisinage, aménagement de bacs d'agriculture urbaine, activités de plantation sont notamment au calendrier, du printemps 2023 à l'automne 2024.

Organisme porteur : La Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM)

Pour s'impliquer dans le projet ou contacter l'organisme : shapem.org ou [email protected]

Transformations de ruelles

Ce projet prévoit l'accompagnement des voisinages de sept ruelles dans la métamorphose de leur espace de vie commun, notamment par la peinture, le pochoir, la création artistique. Les ruelles choisies, qui seront identifiées après un processus de mobilisation dans différents milieux ciblés aux 4 coins du territoire, recevront un soutien personnalisé de la part de médiateurs et artistes avant, pendant, et après la transformation.

Organisme porteur : Vive la Ruelle

Pour s'impliquer dans le projet ou contacter l'organisme : vivelaruelle.ca ou [email protected]

Historique et évolution du programme

Initié par l'Arrondissement en 2019, le programme Projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie a permis à des citoyennes et citoyens mobilisés et organisés en milieux de vie d'imaginer et de mettre sur pied des dizaines de projets pour animer, aménager, verdir et transformer leur quartier.

En septembre 2022, dans le cadre d'une version renouvelée du programme, l'Arrondissement a recueilli les idées citoyennes en amont, par le biais de la plateforme Réalisons Montréal et dans les milieux. Début 2023, des organismes locaux ont été invités à soumettre des projets impliquant la communauté, inspirés des idées citoyennes admissibles reçues par l'Arrondissement. Les projets sélectionnés au terme de cet exercice devront être réalisés entre avril 2023 et mars 2025.

D'autres projets à venir

L'Arrondissement ayant reçu en début d'année plusieurs propositions d'organismes porteuses, le conseil d'arrondissement prévoit un financement additionnel de projets lors d'un prochain conseil d'arrondissement. Les prochains projets retenus seront annoncés ultérieurement.

Pour plus de détails sur le programme, visitez le projetsparticipatifs.ca

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

