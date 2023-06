Projets participatifs citoyens 2023-2025 de Rosemont-La Petite-Patrie - 390 000 $ pour une deuxième vague de 7 projets!

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Quelques semaines après avoir soutenu six premières initiatives d'est en ouest du territoire, le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie accorde un financement totalisant 390 000 $ à sept projets additionnels dans le cadre de l'édition 2023-2025 des Projets participatifs citoyens.

Issus de la collecte d'idées citoyennes tenue à l'automne 2022, ces projets seront déployés dans les milieux de vie au cours des deux prochaines années, chapeautés par des organismes, en étroite collaboration avec la communauté locale.

« Cette nouvelle vague d'initiatives soutenues par l'Arrondissement, imaginées par les résidentes et résidents et développées conjointement avec les organismes, est déjà en soi un exemple de partage, de solidarité et de dialogue dans la collectivité. Éclatés et créatifs, les projets retenus permettront d'animer, d'aménager, de rapprocher, de verdir, et d'apporter à chaque milieu de vie une couleur particulière, à l'image des aspirations citoyennes toutes aussi diversifiées qui y fleurissent», souligne François Limoges, maire de l'arrondissement.

Résumé des sept projets additionnels financés, pour un total de treize en 2023-2025

Jardin vitrine de la protection des pollinisateurs

Le projet vise à revitaliser collectivement les ruelles autour du jardin communautaire Basile-Patenaude, pour en faire un milieu de rencontres et d'apprentissages centré sur la biodiversité et les pollinisateurs.

Organisme porteur : Coopérative de solidarité Polliflora

Pour s'impliquer ou contacter l'organisme : [email protected] ou facebook.com/cooppolliflora

La Plaz'art verte

Le groupe citoyen la Petite Plaza et l'organisme Solon proposent un projet de déminéralisation des banquettes de trottoir asphaltées de la rue Saint-André, entre les rues Beaubien et Jean-Talon, derrière les commerces ayant façade sur la rue Saint-Hubert. Il est prévu d'y installer des sculptures, d'offrir des activités de plantation, d'entretien et de médiation culturelle pour tous âges avec la communauté.

Organisme porteur : Solon

Pour s'impliquer ou contacter l'organisme : [email protected]

Placette Masson

Aménagement d'un espace favorisant les rencontres et la transition socio-écologique près du Réseau-Vert, sur la rue Masson entre D'Iberville et Chapleau. Le projet prévoit des bacs verdis, un potager, des placottoirs, des bancs et une station de réparation de vélos pour les populations qui travaillent, résident ou sont de passage dans ce secteur.

Organisme porteur : Solon

Pour s'impliquer ou contacter l'organisme : [email protected]

Petite Marquette, spectacles de musique de ruelle

Organisation et diffusion de cinq spectacles d'artistes locaux en période estivale en 2023 et 2024, dans la ruelle verte située entre les rues de Normanville, De la Roche, Beaubien et de Bellechasse. Ouverts à toutes et tous et organisés avec la communauté, ces événements seront l'occasion de tisser des liens, de créer des moments de rencontre et d'échange, et d'encourager la relève culturelle locale.

Organisme porteur : Solon

Pour s'impliquer : [email protected]

Les événements de St-Émile & Cie

Pour nourrir les liens sociaux autour des parcs Saint-Émile, Jean-Duceppe et des Locomotives, le projet prévoit une quinzaine d'événements tout au long de l'année dans le secteur Angus et ses environs. Remorque musicale à vélo, spectacles, fête d'Halloween, cour verdie et aménagée, animations pour enfants et adultes et plus encore sont au programme.

Organisme porteur : Solon

Pour s'impliquer ou contacter l'organisme : [email protected]

Animation artistique Nord des Possibles

Une programmation diversifiée dans la communauté du Nord des Possibles, qui s'anime chaque été autour d'ateliers participatifs et de spectacles d'artistes locaux pour tous les âges : théâtre, concerts, cirque, fanfares, etc. L'entretien de matériel et du mobilier et l'organisation d'une plantation citoyenne sont aussi prévus au projet. Rendez-vous aux parcs De Gaspé, de La Petite-Italie et dans les ruelles avoisinantes.

Organisme porteur : Solon

Pour s'impliquer ou contacter l'organisme : [email protected] et facebook.com/norddespossibles

L'Espace Jean-Talon

Le projet vise à transformer un lieu de passage, soit la sortie De Saint-Vallier de la station de métro Jean-Talon, en lieu de vie pour les travailleurs, les travailleuses et les familles riveraines, grâce à l'ajout d'espaces de jardinage libre, l'aménagement d'une pergola et la tenue d'activités et animations.

Organisme porteur : Nature-Action Québec

Pour s'impliquer ou contacter l'organisme : https://www.lapetiteplaza.org et facebook.com/lapetiteplaza

Pour mettre la main à la pâte

Les personnes qui souhaitent contribuer à la réalisation des projets ou participer aux activités peuvent, en tout temps, communiquer avec les organismes porteurs ou naviguer sur les médias sociaux des groupes citoyens associés.

Historique du programme

Initié par l'Arrondissement en 2019, le programme Projets participatifs citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie a permis à des citoyennes et citoyens mobilisés et organisés en milieux de vie d'imaginer et de mettre sur pied des dizaines de projets pour animer, aménager, verdir et transformer leur quartier.

En septembre 2022, dans le cadre d'une version renouvelée du programme, l'Arrondissement a recueilli plus d'une soixantaine d'idées citoyennes en amont, par le biais de la plateforme Réalisons Montréal et dans les milieux. Début 2023, des organismes locaux ont été invités à soumettre des projets impliquant la communauté, inspirés des idées citoyennes admissibles reçues par l'Arrondissement. Les projets sélectionnés au terme de cet exercice devront être réalisés entre avril 2023 et mars 2025.

Pour plus de détails sur le programme et sur les six autres projets financés, visitez le projetsparticipatifs.ca

