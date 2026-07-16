Projets d'infrastructures scolaires - Construction, agrandissement et réaménagement d'écoles : de nombreux projets vont de l'avant

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre de l'Éducation

16 juil, 2026, 11:00 ET

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le but d'offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage possible, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, a annoncé aujourd'hui une liste de nombreux projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles pour les mois à venir.

Quatre d'entre eux s'inscrivent dans le cadre de l'appel de projets annuel réalisé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036, alors que les autres, qu'il s'agisse de reprise de travaux ou de solutions immobilières alternatives, sont liés à la mise sur pause de projets en décembre 2024.

Les listes des projets ciblés, qui sont tous autorisés à aller de l'avant, se trouvent en annexe de ce communiqué.

Citation :

« Avec le lancement de ces projets d'infrastructures scolaires, nous nous assurons que les élèves du Québec apprennent et évoluent dans des milieux les plus adaptés et modernes possible. Le parc immobilier scolaire date en moyenne de plus de 50 ans et nous ne pouvons pas tout refaire en même temps, mais nous continuons d'investir massivement dans nos écoles. Depuis 2018, le PQI pour les établissements scolaires est passé de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous allons continuer en ce sens au bénéfice des élèves. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation 

https://twitter.com/EducationQC 

https://www.linkedin.com/company/339645 

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw 

https://www.instagram.com/education_qc/ 

https://www.tiktok.com/@educationqc_officiel

Annexe

Liste des nouveaux projets d'infrastructures du PQI 2026-2036

Nom du centre de services scolaire

Description

Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Rénovation majeure de l'école Saint-Gabriel, située à Saint-
Stanislas

Centre de services scolaire de la Riveraine

Rénovation majeure de l'école Explorami, située à
Bécancour

Centre de services scolaire de Montréal

Remplacement partiel (aile C) et réaménagement (ailes A
et B) de l'école Académie de Roberval, située à Montréal,
pour en faire une école de 21 groupes

Centre de services scolaire de Montréal

Remplacement de l'école Saint-Noël-Chabanel, pavillon
des Bâtisseurs, situé à Montréal, par une nouvelle école
primaire de 24 classes

Liste des projets en reprise des travaux (redémarrage ou solution immobilière alternative)

Nom du centre de services scolaire

Description

Centre de services scolaire de Montréal

Solution immobilière à déploiement rapide
pour l'agrandissement de l'école La Voie pour y ajouter
13 groupes et un gymnase

Centre de services scolaire des Samares

Solution immobilière à déploiement rapide
à l'école secondaire de la Rive, ajout de 8 classes

Centre de services scolaire des Samares

Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
secondaire de l'Érablière, ajout de 8 classes

Centre de services scolaire des Samares

Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
secondaire des Chutes, ajout de 8 classes

Centre de services scolaire des Samares

Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
secondaire de l'Évolution, ajout de 8 classes

Centre de services scolaire des Samares

Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
secondaire Havre-Jeunesse, ajout de 8 classes

Centre de services scolaire des Samares

Construction d'une nouvelle école primaire de 27 
classes à Sainte-Julienne

Centre de services scolaire de la Capitale

Transformation d'une partie du Centre de formation
professionnelle de Limoilou pour y accueillir 8 groupes
du secondaire

Centre de services scolaire de la Capitale

Construction d'une nouvelle école primaire de 25 classes
dans le secteur Val-Bélair, ajout de 5 classes au projet déjà
autorisé

Centre de services scolaire de la Capitale

Transformation de l'école Saint-Denys-Garneau pour y accueillir
9 groupes du secondaire

Centre de services scolaire de la Capitale

Construction d'une nouvelle école secondaire à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour y accueillir
19 groupes

Centre de services scolaire de la Capitale

Agrandissement et réaménagement de l'école des Explorateurs
pour en faire une école de 36 classes

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Remplacement partiel et agrandissement du 11280, avenue
Jules-Dorion pour en faire une école de 10 classes

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Construction d'une nouvelle école primaire de 21 classes
à Montréal

Centre de services scolaire des Mille-Îles

Agrandissement de l'école secondaire du Harfang à
Sainte-Anne-des-Plaines, ajout de 7 groupes

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Réaménagement de l'école secondaire de l'Altitude
pour y ajouter 8 groupes

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Réaménagement de l'école secondaire des Sources
pour y ajouter 2 groupes

Centre de services scolaire Marie-Victorin

Construction de l'annexe de l'école secondaire Saint-
Jean-Baptiste pour en faire une école de 21 groupes

Centre de services scolaire Marie-Victorin

Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire
Gérard-Fillion pour y ajouter 21 groupes

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet de la ministre de l'Éducation