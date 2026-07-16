Projets d'infrastructures scolaires - Construction, agrandissement et réaménagement d'écoles : de nombreux projets vont de l'avant
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de l'Éducation
16 juil, 2026, 11:00 ET
QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le but d'offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage possible, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, a annoncé aujourd'hui une liste de nombreux projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles pour les mois à venir.
Quatre d'entre eux s'inscrivent dans le cadre de l'appel de projets annuel réalisé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036, alors que les autres, qu'il s'agisse de reprise de travaux ou de solutions immobilières alternatives, sont liés à la mise sur pause de projets en décembre 2024.
Les listes des projets ciblés, qui sont tous autorisés à aller de l'avant, se trouvent en annexe de ce communiqué.
Citation :
« Avec le lancement de ces projets d'infrastructures scolaires, nous nous assurons que les élèves du Québec apprennent et évoluent dans des milieux les plus adaptés et modernes possible. Le parc immobilier scolaire date en moyenne de plus de 50 ans et nous ne pouvons pas tout refaire en même temps, mais nous continuons d'investir massivement dans nos écoles. Depuis 2018, le PQI pour les établissements scolaires est passé de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous allons continuer en ce sens au bénéfice des élèves. »
Sonia LeBel, ministre de l'Éducation
Liens connexes :
Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :
https://www.facebook.com/quebeceducation
https://twitter.com/EducationQC
https://www.linkedin.com/company/339645
https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw
https://www.instagram.com/education_qc/
https://www.tiktok.com/@educationqc_officiel
Annexe
Liste des nouveaux projets d'infrastructures du PQI 2026-2036
|
Nom du centre de services scolaire
|
Description
|
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
|
Rénovation majeure de l'école Saint-Gabriel, située à Saint-
|
Centre de services scolaire de la Riveraine
|
Rénovation majeure de l'école Explorami, située à
|
Centre de services scolaire de Montréal
|
Remplacement partiel (aile C) et réaménagement (ailes A
|
Centre de services scolaire de Montréal
|
Remplacement de l'école Saint-Noël-Chabanel, pavillon
Liste des projets en reprise des travaux (redémarrage ou solution immobilière alternative)
|
Nom du centre de services scolaire
|
Description
|
Centre de services scolaire de Montréal
|
Solution immobilière à déploiement rapide
|
Centre de services scolaire des Samares
|
Solution immobilière à déploiement rapide
|
Centre de services scolaire des Samares
|
Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
|
Centre de services scolaire des Samares
|
Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
|
Centre de services scolaire des Samares
|
Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
|
Centre de services scolaire des Samares
|
Solution immobilière à déploiement rapide à l'école
|
Centre de services scolaire des Samares
|
Construction d'une nouvelle école primaire de 27
|
Centre de services scolaire de la Capitale
|
Transformation d'une partie du Centre de formation
|
Centre de services scolaire de la Capitale
|
Construction d'une nouvelle école primaire de 25 classes
|
Centre de services scolaire de la Capitale
|
Transformation de l'école Saint-Denys-Garneau pour y accueillir
|
Centre de services scolaire de la Capitale
|
Construction d'une nouvelle école secondaire à
|
Centre de services scolaire de la Capitale
|
Agrandissement et réaménagement de l'école des Explorateurs
|
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
|
Remplacement partiel et agrandissement du 11280, avenue
|
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île
|
Construction d'une nouvelle école primaire de 21 classes
|
Centre de services scolaire des Mille-Îles
|
Agrandissement de l'école secondaire du Harfang à
|
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
|
Réaménagement de l'école secondaire de l'Altitude
|
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
|
Réaménagement de l'école secondaire des Sources
|
Centre de services scolaire Marie-Victorin
|
Construction de l'annexe de l'école secondaire Saint-
|
Centre de services scolaire Marie-Victorin
|
Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire
SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation
Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]
Partager cet article