Projets d'infrastructures scolaires - Construction, agrandissement et réaménagement d'écoles : de nombreux projets vont de l'avant

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Dans le but d'offrir aux élèves les meilleures conditions d'apprentissage possible, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, a annoncé aujourd'hui une liste de nombreux projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles pour les mois à venir.

Quatre d'entre eux s'inscrivent dans le cadre de l'appel de projets annuel réalisé dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036, alors que les autres, qu'il s'agisse de reprise de travaux ou de solutions immobilières alternatives, sont liés à la mise sur pause de projets en décembre 2024.

Les listes des projets ciblés, qui sont tous autorisés à aller de l'avant, se trouvent en annexe de ce communiqué.

Citation :

« Avec le lancement de ces projets d'infrastructures scolaires, nous nous assurons que les élèves du Québec apprennent et évoluent dans des milieux les plus adaptés et modernes possible. Le parc immobilier scolaire date en moyenne de plus de 50 ans et nous ne pouvons pas tout refaire en même temps, mais nous continuons d'investir massivement dans nos écoles. Depuis 2018, le PQI pour les établissements scolaires est passé de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous allons continuer en ce sens au bénéfice des élèves. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

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Annexe

Liste des nouveaux projets d'infrastructures du PQI 2026-2036

Nom du centre de services scolaire Description Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy Rénovation majeure de l'école Saint-Gabriel, située à Saint-

Stanislas Centre de services scolaire de la Riveraine Rénovation majeure de l'école Explorami, située à

Bécancour Centre de services scolaire de Montréal Remplacement partiel (aile C) et réaménagement (ailes A

et B) de l'école Académie de Roberval, située à Montréal,

pour en faire une école de 21 groupes Centre de services scolaire de Montréal Remplacement de l'école Saint-Noël-Chabanel, pavillon

des Bâtisseurs, situé à Montréal, par une nouvelle école

primaire de 24 classes

Liste des projets en reprise des travaux (redémarrage ou solution immobilière alternative)

Nom du centre de services scolaire Description Centre de services scolaire de Montréal Solution immobilière à déploiement rapide

pour l'agrandissement de l'école La Voie pour y ajouter

13 groupes et un gymnase Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide

à l'école secondaire de la Rive, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l'école

secondaire de l'Érablière, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l'école

secondaire des Chutes, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l'école

secondaire de l'Évolution, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Solution immobilière à déploiement rapide à l'école

secondaire Havre-Jeunesse, ajout de 8 classes Centre de services scolaire des Samares Construction d'une nouvelle école primaire de 27

classes à Sainte-Julienne Centre de services scolaire de la Capitale Transformation d'une partie du Centre de formation

professionnelle de Limoilou pour y accueillir 8 groupes

du secondaire Centre de services scolaire de la Capitale Construction d'une nouvelle école primaire de 25 classes

dans le secteur Val-Bélair, ajout de 5 classes au projet déjà

autorisé Centre de services scolaire de la Capitale Transformation de l'école Saint-Denys-Garneau pour y accueillir

9 groupes du secondaire Centre de services scolaire de la Capitale Construction d'une nouvelle école secondaire à

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour y accueillir

19 groupes Centre de services scolaire de la Capitale Agrandissement et réaménagement de l'école des Explorateurs

pour en faire une école de 36 classes Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Remplacement partiel et agrandissement du 11280, avenue

Jules-Dorion pour en faire une école de 10 classes Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Construction d'une nouvelle école primaire de 21 classes

à Montréal Centre de services scolaire des Mille-Îles Agrandissement de l'école secondaire du Harfang à

Sainte-Anne-des-Plaines, ajout de 7 groupes Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Réaménagement de l'école secondaire de l'Altitude

pour y ajouter 8 groupes Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Réaménagement de l'école secondaire des Sources

pour y ajouter 2 groupes Centre de services scolaire Marie-Victorin Construction de l'annexe de l'école secondaire Saint-

Jean-Baptiste pour en faire une école de 21 groupes Centre de services scolaire Marie-Victorin Agrandissement et réaménagement de l'école secondaire

Gérard-Fillion pour y ajouter 21 groupes

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]