/C O R R E C T I O N -- Cabinet de la ministre de l'Éducation/

Dans le communiqué Le CFP de la Baie-James devient un pôle stratégique pour la formation de monteurs de lignes dans le Nord-du-Québec, diffusé le 08-Jun-2026 par Cabinet de la ministre de l'Éducation via PR Newswire, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Le CFP de la Baie-James devient un pôle stratégique pour la formation de monteurs de lignes dans le Nord-du-Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, au nom de la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le député d'Ungava, Denis Lamothe, sont fiers d'annoncer un investissement de près de 22 millions de dollars afin de déployer une nouvelle formation de monteurs de lignes au centre de formation professionnelle de la Baie-James. Cet investissement est réalisé en collaboration avec Hydro-Québec, le Centre de services scolaire de la Baie-James et l'Administration régionale Baie-James (ARBJ).

Former ici pour bâtir l'avenir

Ce projet permettra de former une main-d'œuvre qualifiée et nécessaire à la réalisation des grands projets énergétiques du Québec. La première cohorte de 45 élèves a débuté en octobre et s'apprête d'ailleurs à obtenir son diplôme. Le programme d'études professionnelles en montage de lignes électriques et de télécommunications nécessitait l'aménagement d'un environnement de formation pratique, à la hauteur des exigences du métier. Les sommes investies ont permis de mettre en place des installations spécialisées, d'acquérir les équipements requis et de mobiliser plusieurs partenaires autour de ce projet structurant.

Des investissements majeurs pour soutenir accélérer la transition énergétique

Rappelons que Hydro-Québec investira 100 millions de dollars au cours des prochaines années pour soutenir la formation des travailleurs nécessaires à la transition énergétique. Pour sa part, le ministère de l'Éducation investira 150 millions de dollars pour la formation dans des métiers prioritaires en construction, comme charpentier-menuisier, grutier, mécanicien de chantier et frigoriste. Un soutien est également prévu pour favoriser l'accès des Premières Nations et des Inuit afin de leur permettre de participer pleinement, s'ils le souhaitent, aux grands projets liés à la transition énergétique.

Lors de l'annonce, les élus étaient accompagnés du vice-président exécutif des ressources humaines d'Hydro-Québec, Dominic Roy, du directeur général du Centre de services scolaire de la Baie-James, Michel Laplace, et de la directrice par intérim du centre de formation professionnelle de la Baie-James, Isabel Théoret.

Citations :

« Les jeunes qui choisissent la formation professionnelle méritent des environnements d'apprentissage qui reflètent la réalité du métier qu'ils s'apprêtent à exercer. Cette première cohorte de futurs monteurs de lignes démontre que notre entente avec Hydro-Québec fait du chemin. En offrant aux élèves des formations qui répondent aux besoins du marché du travail, nous leur donnons les moyens de réussir et d'accéder à des emplois spécialisés, recherchés et bien rémunérés. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Les grands projets énergétiques que nous réalisons partout au Québec nécessitent une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant. Cette première cohorte de monteurs de lignes du CFP de la Baie James est une démonstration concrète que notre plan fonctionne. En formant ici les travailleurs dont nous avons besoin, nous soutenons notre développement économique, renforçons notre autonomie énergétique et créons des emplois de qualité dans nos régions. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Les régions sont au cœur de la croissance économique du Québec et le Nord en est un pilier stratégique. Par ces investissements, notre gouvernement donne aux communautés les moyens de participer pleinement à leur développement et la Société du Plan Nord est un levier très important. Elle permet de mettre en valeur le potentiel du territoire en projets concrets et en retombées directes pour celles et ceux qui y vivent. C'est une occasion en or pour les jeunes de Chibougamau, pour ceux des communautés autochtones et pour ceux de tout le Nord-du-Québec qui veulent s'engager et bâtir ici. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Le potentiel énergétique présent et futur dans notre région nécessite et nécessitera de la construction et un entretien adéquat du réseau. La formation de monteur de ligne répondra aux besoins en main-d'œuvre nécessaire à la réalisation de ces projets. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Pour assurer notre avenir énergétique, il faut d'abord investir dans les compétences. Avec ce nouveau pôle de formation à Chibougamau, nous agissons concrètement pour former la relève dans une des régions où Hydro-Québec a des infrastructures d'envergure. En rapprochant la formation des communautés et des réalités du terrain, nous contribuons à développer une main-d'œuvre qualifiée, forte et durable, dont le Québec aura besoin pour relever les défis des prochaines années. »

Dominic Roy, vice‑président principal ‑ Talents et développement organisationnel Hydro-Québec

« Le déploiement de ce programme d'études marque une étape significative dans notre engagement envers le développement régional et la transition énergétique du Québec. Il reflète notre capacité à mobiliser les expertises, à anticiper les besoins du marché et à offrir une formation de pointe, directement arrimée aux priorités provinciales. L'offre de ce programme dans notre région est le fruit d'une vision partagée et d'un travail de longue haleine. Le voir se concrétiser ici, dans le Nord, est une grande fierté. Il incarne notre volonté de rapprocher la formation des gens, de valoriser les talents locaux et de bâtir un avenir durable, ensemble. »

Michel Laplace, directeur général du Centre de services scolaire de la Baie-James

Renseignements supplémentaires :

Ce projet s'inscrit dans la foulée de l'entente majeure entre le ministère de l'Éducation et Hydro-Québec. Pour revoir les détails du plan d'action : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/collaboration-majeure-entre-le-ministere-de-leducation-et-hydro-quebec-des-emplois-payants-partout-au-quebec-64656





La prochaine cohorte débutera en août 2026. Les personnes intéressées peuvent communiquer directement avec le Centre de services scolaire de la Baie-James ou se rendre sur https://www.admissionfp.com.





Les différentes phases de développement du site de formation ont nécessité les investissements suivants, pour un total de près de 22 millions de dollars : Hydro-Québec : 12 000 000 $; Société du Plan Nord : 2 514 317 $; Ministère de l'Éducation : 2 433 485 $; Centre de services scolaire Baie-James : 4 329 183,22 $; Administration régionale Baie-James (ARBJ) : 500 000$.

Rappelons que le plan d'action du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec vise à remplacer les sources d'énergie polluantes par des sources d'énergie plus propres et offre une occasion de créer de la richesse pour les Québécois. En saisissant cette occasion, le Québec développe de nouvelles filières industrielles, propulse des entrepreneurs dans des secteurs d'avenir et crée des emplois payants, notamment en lien avec le développement d'infrastructures énergétiques dans les régions du Québec.

Le Plan d'action nordique 2023-2028 est une stratégie gouvernementale élaborée avec les partenaires du territoire nordique pour répondre aux enjeux de développement économique, social et environnemental de cette région.

Liens connexes :

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Une version antérieure mentionait un montant de près de 17 millions de dollars plutôt que de près de 22 millions de dollars, et il manquait la fin du premier paragraphe.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, (819) 383-6625, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, (514) 686-7100, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Hydro-Québec, [email protected]