Écoles secondaires - Plus d'un million de nouveaux livres d'ici trois ans

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les écoles secondaires du Québec pourront renouveler leur bibliothèque grâce à une aide financière de 24,1 millions de dollars sur trois ans. Si l'on considère que le prix moyen d'un livre est de 21,22$, plus d'un million de nouveaux livres pourront ainsi être rendus disponibles aux élèves dans toutes les régions du Québec.

« On le dit, on le répète : la lecture est à la base de la réussite éducative. Plus un enfant lit, plus il améliore sa compréhension dans l'ensemble des matières qui lui sont enseignées. On encourage les écoles à profiter de l'occasion pour se procurer des livres variés et actuels qui rejoignent les champs d'intérêt des élèves et leur donnent le goût de lire », souligne la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel.

Après avoir accordé aux enseignants du primaire un montant annuel de 300 $ pour l'achat de livres dans leur classe, le gouvernement du Québec poursuit maintenant cet effort au secondaire pour faire de la lecture un levier de réussite à chaque étape du parcours scolaire. Cette somme est issue du budget 2026-2036 déposé en mars dernier par le gouvernement du Québec. En effet, cet investissement fait partie des 448,4 millions de dollars supplémentaires qui ont été budgétés au Plan québécois des infrastructures (PQI) pour le secteur Éducation (page A.13).

Cet investissement s'inscrit également dans la foulée du nouveau programme de français, qui sera obligatoire dès la rentrée 2027. En faisant de la lecture une pratique quotidienne dès la première année du primaire, ce programme permettra aux élèves de découvrir la richesse de la langue et d'en saisir les nuances. « C'est aussi une façon de mieux connaître la culture québécoise et de la faire vivre dans toutes les régions du Québec », conclut la ministre.

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