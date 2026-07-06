Investissements dans les infrastructures scolaires - 259 cours d'école réaménagées pour le mieux-être des élèves

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Afin d'offrir aux élèves des cours d'école où ils auront envie de bouger, d'apprendre et de se retrouver entre amis, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, a annoncé un investissement de plus de 24 millions dollars qui permettra la réalisation de 259 projets d'amélioration de cours d'école à travers le Québec.

« Tous les jeunes ont besoin de bouger, de jouer et de dépenser leur énergie chaque jour. Une cour d'école bien aménagée leur donnera encore plus d'occasions de le faire », a indiqué Sonia LeBel, ministre de l'Éducation. « Ces moments pour faire place à l'activité physique sont incontournables pour favoriser leur concentration en classe et leur réussite scolaire », a-t-elle ajouté.

Les projets d'aménagement permettront une utilisation optimale des espaces extérieurs afin d'offrir aux enfants une foule de possibilités d'activités et de jeux. Parmi les initiatives prévues, notons l'ajout de modules de jeu, de mobilier urbain, d'espaces de végétalisation, d'équipements sportifs, d'aires de détente, de parcours psychomoteurs et de classes extérieures.

Les montants suivants seront investis dans ces régions :

Région administrative Montant annoncé Nombre de projets Bas-Saint-Laurent 1 549 566 $ 16 Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 489 346 $ 26 Capitale-Nationale 1 607 529 $ 17 Mauricie 463 917 $ 6 Estrie 1 792 036 $ 18 Montréal 1 773 582 $ 18 Outaouais 2 619 759 $ 28 Abitibi-Témiscamingue 1 175 705 $ 13 Côte-Nord 1 432 717 $ 16 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 964 118 $ 10 Chaudière-Appalaches 2 137 186 $ 23 Laval 653 056 $ 7 Lanaudière 384 161 $ 4 Laurentides 200 000 $ 2 Montérégie 4 442 473 $ 49 Centre-du-Québec 582 041 $ 6

Faits saillants :

Le montant de 24 267 192 $ annoncé aujourd'hui provient de la mesure Amélioration des cours d'école du Plan québécois des infrastructures. Cette mesure appuie financièrement les centres de services scolaires et les commissions scolaires dans le cadre de projets d'amélioration de cours d'école et vise à stimuler et à rendre plus sécuritaire la pratique d'activités physiques chez les jeunes. Elle fait partie des règles budgétaires pour les investissements des centres de services scolaires et des commissions scolaires anglophones.

Rappelons que plus de 29 millions de dollars ont déjà été annoncés en novembre 2024 pour la réalisation de 310 projets d'amélioration de cours d'école à travers le Québec.

Liens connexes :

Pour plus de détails sur la conception et la réalisation d'un projet d'aménagement d'une cour d'école : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/administration-encadrements/amenagement-cour-ecole

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la Condition féminine, [email protected]