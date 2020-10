Projet Trait d'union : des repères pour mieux développer ses compétences interculturelles

MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut Jacques-Couture de l'Université TÉLUQ et le Groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles au Québec (GEDCIQ) dévoilent leur rapport de recherche Projet Trait d'union : Compétences interculturelles en action à l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroule du 19 au 25 octobre.

Cette recherche, rendue possible grâce à la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) dans le cadre d'un mandat confié au GEDCIQ, a été menée par sept chercheurs, dont cinq professeurs de l'Université TÉLUQ, sur une période d'environ un an. Au total, 85 intervenants des régions de Montréal, de Longueuil et de Laval, provenant de différents milieux tels que bibliothèques, bureaux de Services Québec, services de police, Service de sécurité incendie de Montréal et Urgences-santé ont participé à cette recherche.

« Le comité scientifique qui a guidé cette recherche, et subséquemment ce rapport, a accompli un travail colossal qui mérite d'être souligné. On y met en lumière les besoins des intervenants et professionnels de cinq secteurs de services publics afin de mettre en place une stratégie de développement de leurs compétences interculturelles en milieu de travail », a mentionné la directrice générale de l'Université TÉLUQ, Lucie Laflamme.

La directrice de l'Institut Jacques-Couture et professeure au Département Sciences humaines, Lettres et Communication, Angéline Martel, affirme pour sa part que « cette recherche de terrain, complétée par une synthèse documentaire, donne principalement la parole aux intervenants afin de mieux comprendre les conditions dans lesquelles ils réalisent leur travail. Ultérieurement, il s'agit de concevoir, avec leur collaboration, des formations ou d'autres stratégies de développement qui permettront l'acquisition de compétences interculturelles et leur application dans des milieux de travail diversifiés ».

D'ailleurs, pour le président du GEDCIQ, Gilles Rioux, « ce projet s'inscrit dans une démarche plus large visant à doter le secteur public d'une stratégie concertée de développement des compétences interculturelles et de pouvoir ainsi mieux répondre aux besoins d'une population de plus en plus diversifiée ».

Accédez au rapport sur R-libre, le répertoire institutionnel de recherche de l'Université TÉLUQ.



Le GEDCIQ

OBNL créé en 2018, le Groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles du Québec vise à renforcer l'expertise des municipalités, des organismes et des institutions locales ou services publics en matière d'immigration et de relations interculturelles au Québec.



L'Institut Jacques-Couture

Fondé en décembre 2017, l'Institut Jacques-Couture a pour principal objectif de soutenir les innovations en enseignement, en recherche et dans les services aux collectivités en lien avec la thématique « Accueils, Échanges, Sociétés ».

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: SOURCES : Denis Gilbert, Chargé des relations avec la presse, Service des communications et des affaires publiques, Université TÉLUQ, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]; Diane Rioux, Responsable des communications, Groupe d'expertise pour le développement des cités interculturelles au Québec, (418) 750-1662, [email protected], https://gedciq.org

Liens connexes

teluq.ca