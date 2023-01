Projet structurant de l'Est - Le groupe de travail présente ses premiers constats

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, annoncent le dépôt du rapport intermédiaire du groupe de travail sur le projet structurant de l'Est. Le rapport présente les analyses des besoins de déplacement et de mobilité dans la zone d'étude du projet, qui couvre l'est de Montréal ainsi qu'une partie de Laval et de la région de Lanaudière. Il comporte également trois premiers scénarios d'extension potentielle du projet de référence du REM de l'Est à des fins de simulation d'achalandage.

Rappelons que, le 2 mai dernier, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé conjointement qu'ils reprenaient le leadership du projet du REM de l'Est. Ils ont alors créé un groupe de travail dirigé par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et composé également du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de la Ville de Montréal et de la Société de transport de Montréal (STM). Depuis le printemps dernier, ce groupe travaille activement pour améliorer le projet en assurant une meilleure intégration urbaine et une plus grande complémentarité avec le réseau de métro.

Alors que les analyses se poursuivent, les partenaires impliqués ont convenu de quatre premières recommandations qui permettront d'orienter la suite des travaux en vue des évaluations techniques à réaliser pour produire le rapport définitif, attendu en juin 2023 :

Évaluer les options de prolongement de l'antenne nord vers Rivière-des-Prairies, Laval et Lanaudière

Les évaluations préliminaires démontrent un potentiel d'achalandage supplémentaire dans ces secteurs. La suite des études permettra de valider ces constats et de définir la faisabilité des différentes options.



Évaluer les options de prolongement de l'antenne vers Repentigny-Lanaudière

Deux options seront évaluées dans la suite des travaux : l'amélioration et l'interconnexion de la ligne exo5 - Mascouche ou l'intégration complète de la ligne au projet.



Évaluer les options du projet structurant de l'Est de Montréal dans le secteur de Mercier pour une meilleure insertion urbaine

L'abandon des scénarios aériens dans Mercier-Est est confirmé. D'autres analyses sont requises pour définir le tracé et le mode d'insertion visant à connecter la branche Pointe-aux-Trembles à la branche Marie-Victorin.



Déterminer les arrimages au métro

Les travaux se poursuivront avec la STM pour s'assurer du meilleur arrimage possible au réseau du métro.

« Notre gouvernement croit fermement au potentiel de l'Est de Montréal. Ce développement passe inévitablement par la mise en place d'une offre de transport collectif efficace et attrayante, dans laquelle le projet structurant de l'Est jouera un rôle majeur. Nous avons fait de ce projet une priorité et souhaitons l'amener à terme en toute transparence, d'où le dépôt public de ce premier rapport. Soyez assurés que ce n'est qu'un début, et que nous serons à l'écoute de la population à chaque phase du projet. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce premier rapport d'étape démontre que le groupe de travail, auquel participe la Ville de Montréal avec ses partenaires, améliore le projet en demeurant sensible aux besoins de la population. Ce sont les citoyennes et citoyens de l'Est qui en ressortent gagnants, car ils pourront bénéficier d'une solution de transport qui ne laissera pas de cicatrice dans leurs milieux de vie. Le besoin de transport structurant est crucial dans l'Est de Montréal, et nous sommes fiers des avancées réalisées jusqu'ici. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants

Le tracé du REM de l'Est était constitué d'un tronçon commun de 7 km entre le centre-ville et le quartier Maisonneuve, complété par deux antennes, soit celle vers le cégep Marie-Victorin, d'une longueur de 11 km, et celle reliant le quartier de Pointe-aux-Trembles sur 14 km.

sur 14 km. Le tronçon menant au centre-ville a été retiré et ne fait pas partie des analyses du groupe de travail.



L'antenne vers le cégep Marie-Victorin, souterraine dans l'axe du boulevard Lacordaire, ne présente pas d'obstacle majeur et est essentiellement maintenue telle quelle.

Le rapport intermédiaire du groupe de travail présente l'état d'avancement de la première étape de ses travaux, suivant la réception des documents techniques et des études de CDPQ Infra et des analyses effectuées par l'ARTM en collaboration avec ses partenaires.

Le Ministère a également mandaté la STM pour qu'elle examine les effets anticipés du projet sur le réseau de métro et identifie les éventuelles interventions à mettre en œuvre pour soutenir l'évolution de l'achalandage prévu. Son rapport d'analyse préliminaire vient confirmer que le réseau du métro, y compris la ligne verte, est en mesure d'accueillir l'achalandage supplémentaire engendré par le projet structurant de l'Est.

Des consultations sur le projet seront organisées d'ici le dépôt du rapport final.

