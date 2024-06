Projet-pilote récréotouristique : s'évader à la découverte de Vaudreuil-Soulanges grâce au transport collectif

VAUDREUIL-DORION, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Exo, en collaboration avec Tourisme Vaudreuil-Soulanges et Tourisme Montérégie, proposera une toute nouvelle expérience aux usagers du transport collectif qui arriveront à la gare Vaudreuil : vivre des escapades touristiques. En effet, les fins de semaine du 29 juin et du 6 juillet, ainsi que celles des 12 et 19 octobre, des navettes partant de la gare permettront aux participants de découvrir des lieux incontournables de Vaudreuil-Soulanges, région située en Montérégie-Ouest.

Fonctionnement

Le projet offrira une variété d'itinéraires comprenant des arrêts à un ou plusieurs sites touristiques. Ainsi, les participants auront la possibilité de réserver une journée d'activités adaptée à leurs préférences en choisissant la virée qui leur convient. Ces derniers auront différentes options pour se rendre à la gare Vaudreuil : en train (via la ligne 11-Vaudreuil/Hudson), en autobus (par la ligne 40 - Express Vaudreuil - Terminus Côte-Vertu), en vélo (vélostations pour les détenteurs de la carte OPUS ou supports à vélo extérieur pour tous) ou par tout autre moyen de leur choix. À partir de ce point de départ, des navettes transporteront les participants vers les sites touristiques préalablement sélectionnés, où ils pourront profiter d'expériences mémorables dans des endroits emblématiques en pleine nature.

Une billetterie en ligne est disponible pour réserver sa place. Le coût du service de navette pour la journée est de 5 $ pour les personnes âgées de 12 ans et plus, et il est gratuit pour celles âgées de 11 ans et moins. À noter que les frais de transport collectif pour se rendre à la gare Vaudreuil et pour les activités payantes dans les attraits doivent être couverts par les participants en sus du prix des billets de navette.

Itinéraires thématiques

Les premières fins de semaine du projet, sous le thème Vin et détente estivale, amèneront les participants au Village des Écluses, situé à Pointe-des-Cascades, afin qu'ils puissent se prélasser au soleil, déguster des saveurs locales, tout en bénéficiant d'une vue fantastique sur le lac St-Louis. Ce lieu mariant nature, culture et villégiature est situé à l'embouchure est du canal de Soulanges, premier canal construit en Amérique du Nord et dont les premiers 23,5 kilomètres sont longés par la piste cyclable Soulanges qui en compte 35 au total. De plus, il sera possible de faire une visite guidée et des dégustations, dans le décor champêtre et empreint d'histoire du vignoble Le Bourg des Cèdres, situé sur les terres qui bordent la plus vieille maison de la municipalité des Cèdres.

À l'automne, c'est vers Rigaud que sont proposées les virées Randonnée et couleurs automnales : visite de la Sucrerie de la Montagne, un véritable village d'antan classée site du patrimoine québécois ainsi qu'expérience canadienne distinctive, incluant l'accès aux Sentiers de L'escapade pour une randonnée et la remontée mécanique au Mont Rigaud pour admirer la flambée des couleurs. Les réservations pour les virées d'automne seront disponibles plus tard au courant de l'été.

Toute information relative au projet, aux itinéraires proposés et à la réservation peut être obtenue sur le site web de Tourisme Vaudreuil-Soulanges.

Citations

« Les escapades touristiques proposées par ce partenariat sont une belle occasion pour notre clientèle de développer le « réflexe exo » qui mène à utiliser le transport collectif pour toutes sortes de déplacements et non pas uniquement ceux en lien avec le travail. De notre côté, nous continuons d'innover chez exo en développant notre offre pour répondre aux besoins variés des communautés que nous desservons et sommes heureux de le faire avec des partenaires touristiques locaux » a déclaré Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive Mobilité, clients et partenaires d'exo.

« Ce projet est une belle opportunité pour notre région de rayonner auprès de la clientèle montréalaise qui pourra découvrir Vaudreuil-Soulanges grâce au transport collectif. Nous sommes heureux de collaborer avec exo et Tourisme Montérégie pour mettre en valeur la mobilité durable, ainsi que la structuration d'une offre touristique attrayante qui mise sur les attraits phares de notre destination. », indique Joanne Brunet, directrice générale de Développement Vaudreuil-Soulanges.

« Nous sommes heureux de participer à ce projet qui met en avant la mobilité durable ainsi que les entreprises touristiques de la région. Cette initiative leur offrira une visibilité accrue tout en les rendant plus accessibles à une clientèle nouvelle. », souligne Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie.

À propos

Exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

Tourisme Vaudreuil-Soulanges

Propulsée par Développement Vaudreuil-Soulanges, l'instance de développement économique local régional reconnue par la MRC, Tourisme Vaudreuil-Soulanges a le mandat de coordonner la promotion et le développement touristique de la région. Son équipe a pour mission de faire rayonner Vaudreuil-Soulanges auprès de différentes clientèles et ainsi mettre de l'avant les attraits touristiques de la destination grâce à divers outils d'information et de promotion.

Tourisme Montérégie

Leader de l'industrie touristique de la Montérégie, Tourisme Montérégie déploie son savoir-faire auprès des membres, des partenaires et des visiteurs, avec passion, dans un esprit collaboratif, de confiance et de respect. Sa mission est centrée sur le développement et la promotion de la destination, l'accueil des visiteurs et la diffusion de l'information touristique.

SOURCE exo

Renseignements: Audrey Bourgon Touchette, Directrice, communication et promotion touristique, Développement Vaudreuil-Soulanges, 450 424-2262, poste 3532, [email protected]; Eric Edström, Conseiller - Relations médias, Exo, 514 287-2464, poste 4070, [email protected]; Éliane Tremblay-Moreau, Coordonnatrice aux relations de presse et affaires publiques, Tourisme Montérégie, 450 466-4666, [email protected]