De quoi s'agit-il?

OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) tient une période de consultation dans le cadre de la phase suivant la décision pour le projet minier Whabouchi, une mine à ciel ouvert et souterraine de spodumène située à 30 kilomètres de Nemaska et à 280 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, au Québec.

Pourquoi l'Agence tient-elle une période de consultation publique?

Le projet a été approuvé en 2015 en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Une déclaration de décision a alors été émise pour le projet, laquelle comprend des conditions juridiquement contraignantes que Nemaska Lithium Inc. (le promoteur) doit respecter pendant toute la durée du projet.

Le promoteur propose les modifications suivantes à son projet : l'exploitation de deux bancs d'emprunt incluant le transport des matériaux vers le site minier, l'aménagement et l'utilisation d'un campement temporaire pour les travailleurs sur le site minier incluant un système de traitement des eaux usées avec un rejet en surface, ainsi que la relocalisation de l'effluent final.

Comment puis-je participer?

L'Agence invite les peuples autochtones et le public à examiner et fournir des commentaires sur les modifications proposées à la déclaration de décision incluses dans le rapport provisoire d'analyse des changements.

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 5 juillet 2023, à 23h59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne sur la page d'accueil du projet dans le Registre (numéro de référence 80021). Le rapport provisoire d'analyse de l'Agence et la présentation du promoteur au sujet des modifications proposées au projet sont également disponibles dans le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à [email protected].

Pour en savoir plus sur la phase suivant la décision, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

