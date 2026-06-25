Projet minier Whabouchi - Avis public - Période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet minier Whabouchi, au Québec.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque l'évaluation du projet a été terminée en 2015, le projet a été assujetti à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, Nemaska Lithium Inc., doit respecter pendant toute la durée du projet, notamment en informant l'AEIC de tout changement proposé au projet.

Les changements au projet comprennent une révision du plan minier, incluant l'agrandissement de la fosse (de 24 à 42 ha) et une augmentation de la capacité de production qui prolonge la durée de vie du projet de 26 à 34 ans. Nemaska Lithium Inc. prévoit également la construction d'un campement permanent, l'exploitation d'un nouveau banc d'emprunt, ainsi que des changements au circuit de concassage, au concentrateur, aux aires d'entreposage et aux installations connexes. Des mises à jour seront aussi apportés à la gestion des eaux usées et au débit de l'effluent minier final. L'AEIC propose donc de modifier la déclaration de décision en fonction des changements au projet.

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse provisoire des changements proposés, qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur l'analyse des changements proposés au projet et aux modifications connexes à la déclaration de décision -- il n'est pas possible de modifier la décision elle-même.

Veuillez présenter vos commentaires en ligne d'ici le 15 juillet 2026 à 23 h 59. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet.

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80021). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la soumission du promoteur au sujet des changements proposés au projet sont également affichées sur le Registre.

Pour en savoir plus sur l'étape post-décisionnelle, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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