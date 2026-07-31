Le gouvernement fédéral annonce un jalon important pour le projet nickélifère Crawford

OTTAWA, ON, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement fédéral travaille pour assurer la construction de grands projets qui créent des emplois bien rémunérés pour les membres de la population canadienne et renforcent la résilience économique du Canada tout en protégeant l'environnement et en faisant respecter les droits des peuples autochtones.

La ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature publie aujourd'hui sa déclaration de décision concernant le projet nickélifère Crawford, en Ontario. Elle a déterminé que les effets potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale sont justifiables compte tenu des avantages découlant de ce projet. Cette décision s'appuie sur le rapport d'évaluation d'impact fondé sur des données scientifiques probantes, le savoir autochtone, la consultation des peuples autochtones et des observations du public.

Il est attendu que le projet, qui est une mine de nickel-cobalt à ciel ouvert, avec une usine métallurgique sur place, située à 42 kilomètres au nord de Timmins, en Ontario, créera des possibilités économiques considérables ainsi que des milliers d'emplois directs et indirects. Le projet sera un pilier du leadership canadien en matière de matières industrielles propres, et il est attendu qu'il attirera des investissements de 5 milliards de dollars. Il pourrait lancer 4 000 nouvelles carrières, assurant ainsi la place du Canada en première ligne de l'économie propre.

Le gouvernement fédéral est déterminé à faire en sorte que de tels projets vont de l'avant d'une manière durable qui protège l'environnement et les droits des peuples autochtones. La déclaration de décision publiée aujourd'hui établit des conditions juridiquement contraignantes auxquelles le promoteur doit se conformer pendant toute la durée de vie du projet.

Les conditions établies dans la déclaration de décision comprennent des mesures de réduction des effets négatifs de compétence fédérale potentiels du projet sur les peuples autochtones qui vivent dans la région et font usage de la région, ce qui réduit les répercussions sur leur santé, leurs conditions socioéconomiques, leur patrimoine naturel et culturel ainsi que leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Ces mesures visent également à réduire les effets négatifs potentiels sur les oiseaux migrateurs ainsi que sur les poissons et leur habitat. À titre d'exemple, en travaillant en consultation avec les communautés autochtones, le promoteur assurera la remise en état progressive des zones perturbées par le projet afin que celles-ci puissent revenir dès que possible à leur état antérieur au projet ou à un état encore meilleur.

Le gouvernement fédéral remercie l'ensemble des participants pour leurs commentaires tout au long du processus d'évaluation d'impact. L'évaluation du projet a grandement bénéficié de la participation des communautés autochtones du nord de l'Ontario et de leur savoir autochtone. Elle a aussi bénéficié de la mobilisation du public ainsi que des renseignements, des savoirs et des connaissances d'experts communiqués par les autorités fédérales et les ministères provinciaux. Le promoteur a toujours l'obligation d'obtenir tout permis ou autorisation nécessaire.

Citations

« Le processus d'évaluation d'impact du Canada est conçu pour appuyer des projets bien planifiés qui sont bénéfiques pour les collectivités et les communautés. Au moyen d'une mobilisation significative des peuples autochtones et d'une prise de décision fondée sur des données probantes, ce processus contribue à mettre en place des conditions favorables à la création d'emplois, aux possibilités économiques et au développement responsable. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le projet nickélifère Crawford illustre le leadership mondial du Canada dans le domaine des minéraux critiques. L'approbation de ce projet aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à approuver des projets et à simplifier nos processus de délivrance de permis, et ce d'une façon qui respecte des normes environnementales rigoureuses et les droits des Autochtones. C'est ainsi que nous garantissons la sécurité des investissements dans le secteur minier canadien, ici en Ontario et dans tout le pays, afin que nous puissions devenir une superpuissance dans le domaine des minéraux critiques, stimuler la croissance économique, créer des possibilités économiques et améliorer la souveraineté des chaînes d'approvisionnement pour toute la population canadienne. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Le jalon d'aujourd'hui illustre l'engagement du gouvernement du Canada à accroître la rapidité et l'efficacité de la construction de projets d'édification de la nation. Un processus plus prévisible pour les projets d'intérêt national renforcera l'économie canadienne, créera des milliers d'emplois bien rémunérés et apportera des avantages durables aux communautés dans l'ensemble du pays, tout en respectant les droits des Autochtones et en maintenant des normes environnementales rigoureuses. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

Faits en bref

Les investisseurs montrent des signes de confiance accrue au Canada, et le Canada agit. Cette annonce souligne la 21 e décision définitive pour un projet au cours de la dernière année à l'appui de milliards de dollars de nouveaux investissements en développement responsable dans l'ensemble du Canada.

décision définitive pour un projet au cours de la dernière année à l'appui de milliards de dollars de nouveaux investissements en développement responsable dans l'ensemble du Canada. Le projet renforce le rôle du Canada dans la production de minéraux critiques, ce qui renforcera la résilience économique à long terme pour les générations actuelles et futures.

L'expertise scientifique et technique fournie pendant l'évaluation provenait d'Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Ressources naturelles Canada, Santé Canada, Services aux Autochtones Canada, Emploi et Développement social Canada, l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada et Femmes et Égalité des genres Canada. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a aussi travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario au moyen d'un échange de renseignements et de la prise en considération des mesures d'atténuation.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, [email protected]