Évaluation régionale du forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse - Avis public - Prochaines séances d'information

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation régionale du forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Ressources naturelles Canada et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière.

L'AEIC a le plaisir de vous inviter à participer à une séance d'information virtuelle sur Zoom pour en apprendre davantage sur l'évaluation régionale, vous informer de l'état d'avancement des travaux, poser des questions et faire part de vos points de vue. La présentation se déroulera en anglais, mais les questions pourront être posées dans la langue officielle choisie par les participants et recevront une réponse dans cette langue. Des exemplaires de la présentation seront disponibles en français et en anglais.

Les évaluations régionales visent à mieux comprendre les effets potentiels des aménagements passés, présents et futurs. Elles peuvent notamment servir à éclairer les futures évaluations de projets et les processus réglementaires.

Inscrivez-vous à une séance d'information : (heure avancée de l'Atlantique [HAA])

Abonnez-vous aux notifications sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].