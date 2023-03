Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le comité d'évaluation conjoint (le comité conjoint) composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et du Gouvernement de la Nation Crie, réalise une évaluation d'impact pour le projet minier Troilus, situé environ 70 kilomètres au nord-ouest de la communauté crie de Mistissini et environ 170 kilomètres au nord de Chibougamau, au Québec.

Dans le cadre de l'étape de planification de l'évaluation d'impact, le comité conjoint invite le public et les groupes autochtones à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (lignes directrices) et la version provisoire du plan de participation du public (plan de participation) et à formuler des commentaires sur ces documents.

La version provisoire des lignes directrices décrit les éléments propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et elles fournissent des orientations au promoteur, la société Troilus Gold, quant aux études et aux renseignements requis dans son étude d'impact. La version provisoire du plan de participation du public explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen. Le plan fournit des détails sur le moment où auront lieu les possibilités de participation du public et la façon dont elles se tiendront à chaque étape de l'évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne, en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83969). Les lignes directrices et le plan de participation sont aussi disponibles sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 5 avril 2023, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Séances d'information

Le comité conjoint invite le public et les groupes autochtones à assister à l'une des séances d'information pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur les documents provisoires.



Séances en personne (bilingue)

Le 15 mars, de 16 h 00 à 20 h 00 HE

Centre sportif et communautaire, 188 boulevard Springer, Chapais , G0W 1H0

*Présentation donnée à 16 h 00, 18 h 00 et 19 h 00 HE







Centre sportif et communautaire, 188 boulevard Springer, , G0W 1H0 *Présentation donnée à 16 h 00, 18 h 00 et 19 h 00 HE Le 16 mars 2023, de 16 h 00 à 20 h 00 HE

Hôtel Chibougamau , 473 3e Rue, Chibougamau , Québec, G8P 1N6

*Présentation donnée à 16 h 00, 18 h 00 et 19 h 00 HE

Séances virtuelles (via Zoom)

Le 13 mars 2023, de 19 h 00 à 20 h 30 HE (en anglais)

Le 21 mars 2023, de 19 h 00 à 20 h 30 HE (en français)

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de participer aux séances d'information, veuillez visitez la page d'accueil du projet mentionné ci-haut ou contacter l'Agence à [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la deuxième période de consultation publique fédérale pour ce projet. Il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones dans le cadre de ce projet tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût en suivant l'Agence sur Twitter : @IAAC_AEIC @gcccra #Troilus

Quel est le projet proposé?

La société Troilus Gold propose la construction, l'exploitation et la fermeture d'une nouvelle mine à ciel ouvert d'or et de cuivre située à environ 76 kilomètres au nord-ouest de la communauté crie de Mistissini et à environ 170 kilomètres au nord de Chibougamau, au Québec. Tel que proposé, le projet minier Troilus comprendrait l'exploitation de deux anciennes fosses et d'une nouvelle fosse, la réutilisation du parc à résidus, l'aménagement de haldes à stériles et à mort-terrain ainsi que la construction et l'opération d'un nouveau complexe usinier de traitement du minerai. Le projet aurait une capacité maximale de production de minerai de 40 000 tonnes par jour et une durée d'exploitation de 15 ans.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence par courriel à [email protected] ou par téléphone au 343-549-3870.