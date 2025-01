Projet FRONDE : Dany Moreau se reconnaît coupable de complot et de fraude

MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Dany Moreau, ancien vice-président du Groupe SM, s'est reconnu coupable de complot et de fraude, ce matin, au palais de justice de Montréal.

Entre 2004 et 2009, Dany Moreau a participé à un stratagème criminel dont l'objet était la répartition illégale de contrats de services professionnels sous appels d'offres publics de la Ville de Montréal, en échange de financement au parti Union Montréal, tel que démontré par l'enquête FRONDE.

À titre de vice-président infrastructure du Groupe SM, Dany Moreau a signé des ententes de regroupement de firmes de génie, des offres de services, des attestations de non-collusion et des conventions avec la Ville de Montréal découlant de transactions frauduleuses.

Dany Moreau reconnaît que Groupe SM a obtenu neuf contrats frauduleusement durant cette période, prenant partie dans un système de collusion avec son supérieur, Bernard Poulin.

Dany Moreau écope d'une sentence de 21 mois de détention à purger dans la collectivité.

Rappelons que Yves Théberge, ancien vice-président de la firme CIMA+, avait également reconnu sa culpabilité dans ce dossier en janvier 2018.

Toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation sur son site Web.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

