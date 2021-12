Que se passe-t-il ?

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) lance une période de consultation publique dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet du Terminal 2 à Roberts Bank, un terminal maritime à conteneurs avec trois postes de mouillage, situé à Delta, en Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres au sud de Vancouver.

L'Agence invite maintenant le public et les groupes autochtones à formuler des commentaires sur les renseignements supplémentaires fournis par l'Administration portuaire Vancouver-Fraser (le promoteur), à la suite d'une demande de renseignements envoyée par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (le ministre) en août 2020. Les documents demandés comprenaient des renseignements supplémentaires sur les effets potentiels du projet sur le poisson et son habitat, les espèces en péril comme l'épaulard résident du Sud, le biofilm, et les effets potentiels sur la santé humaine et sur l'utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins traditionnelles.

L'Agence sollicite également des commentaires sur les conditions potentielles de l'évaluation environnementale du projet. Les conditions finales deviendraient juridiquement contraignantes pour le promoteur si le ministre publiait en fin de compte une déclaration de décision indiquant que le projet peut aller de l'avant.

Comment puis-je participer ?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80054). Les conditions potentielles de l'évaluation environnementale et les renseignements supplémentaires fournis par le promoteur sont également disponibles dans le Registre. Les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 13 février 2022.

Pour en savoir plus sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Après la période de consultation publique, le ministre déterminera si les renseignements fournis par le promoteur satisfont à la demande de renseignements. Si tel est le cas, le ministre tiendra compte des renseignements supplémentaires présentés par le promoteur, des commentaires reçus du public et des groupes autochtones, ainsi que du rapport de la commission d'examen pour prendre une décision concernant l'évaluation environnementale du projet. Le ministre déterminera si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte. Si le ministre décide que le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, la décision sur la question de savoir si ces effets sont justifiés sera renvoyée au gouverneur en conseil.

