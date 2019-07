Projet de tramway à Québec : un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) est satisfait des avancées que connait le dossier du financement du Réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec (RSCT) avec l'adoption d'une entente de principe, ce matin. « Il s'agit d'une progression dans le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes, permettant d'entrevoir un dénouement positif pour un projet digne du 21e siècle et qui permettra d'assurer la vitalité économique de toute la région de la Capitale-Nationale », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Ayant souligné à plusieurs reprises l'importance que les différents paliers de gouvernement s'entendent pour faire atterrir le financement de ce projet, le CPQ considère que le RSCT incarne entièrement les principes du développement durable. « Ce projet concilie des impératifs économiques (une plus grande mobilité des travailleurs et des consommateurs), environnementaux (la réduction des émissions de GES) et sociaux (une amélioration de l'accès au transport pour des personnes moins favorisées). C'est pourquoi nous espérons qu'il sera mis en place rapidement », conclut M. Dorval.

Le CPQ restera à l'affût des développements de ce dossier et offre son appui à l'ensemble des parties prenantes concernées.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

