Projet de terminal portuaire Sorel-Tracy - Avis public - Période de consultation publique sur la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact et des conditions potentielles

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation d'impact fédérale pour le projet de terminal portuaire Sorel-Tracy, un nouveau terminal portuaire situé dans la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, au Québec.

L'AEIC vous invite à formuler des commentaires sur :

la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact, qui inclut les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets négatifs du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale, de même que les mesures d'atténuation et les programmes de suivi connexes proposés pour l'atténuation et la surveillance de ces effets;

les conditions potentielles. Les conditions définitives deviennent juridiquement contraignantes pour le promoteur si la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature les inclut dans la déclaration de décision.

Comment puis-je participer?

Veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83969) pour :

examiner les versions provisoires du rapport et des conditions potentielles;

soumettre vos commentaires en ligne a vant 23 h 59 le 26 juillet 2026 ;

; participer à la séance d'information virtuelle en français le 15 juillet 2026, de 18 h à 21 h HE. Une séance virtuelle en anglais est offerte sur demande (avant le 2 juillet 2026);

vous abonner aux notifications pour rester au fait du projet.

Remarque : tous les commentaires reçus seront publiés en ligne. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Avez-vous des questions? Veuillez communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected].

Restez à l'affût des dernières nouvelles en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].