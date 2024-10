OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet de remise en état de Boat Harbour, situé à l'est de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

L'AEIC invite le public et les peuples autochtones à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leur importance, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les programmes de suivi.

L'AEIC sollicite également des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si le ministre de l'Environnement et du Changement climatique émet finalement une déclaration de décision autorisant le promoteur à poursuivre le projet et à demander les autres permis et approbations nécessaires.

Comment puis-je participer?

Les commentaires devraient être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80164). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 14 novembre 2024 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des peuples autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Restez à l'affût en suivant l'AEIC sur X (anciennement Twitter) : @AEIC_IAAC #BoatHarbour.

Quel est le projet proposé?

Build Nova Scotia propose l'assainissement de Boat Harbour et des terres à proximité, situés près de la Première Nation de Pictou Landing et à cinq kilomètres à l'est de Pictou, en Nouvelle-Écosse. En 1967, le gouvernement provincial a construit l'installation de traitement des effluents de Boat Harbour pour traiter les effluents provenant de sources industrielles et, ce faisant, a reconstruit un estuaire de marée naturel pour en faire un bassin de stabilisation des effluents fermé. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a fermé l'installation de traitement des effluents et, dans le cadre des travaux d'assainissement, une installation existante de confinement des déchets dangereux sur place serait agrandie verticalement afin d'augmenter sa capacité de 220 000 mètres cubes à jusqu'à 1 074 000 mètres cubes (environ 490 %) pour le stockage des sédiments contenant des déchets dangereux qui seraient retirés de l'installation de traitement des effluents.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC par courriel à [email protected] ou par téléphone au 343-549-3870.