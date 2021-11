OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain, situé à l'ouest de Coleman, en Alberta.

L'aide financière est mise à la disposition des personnes et des groupes admissibles afin de les aider à participer à l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact. Au cours de la période de consultation publique actuelle, qui se terminera le 16 décembre 2021, les membres du public et les groupes autochtones sont invités à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Les demandes reçues d'ici le 30 décembre 2021 seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière ou pour obtenir un formulaire de demande, veuillez communiquer avec le programme d'aide financière, en envoyant un courriel à [email protected], ou en composant le 1-866-582-1884.

Comme prochaine étape, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Dans l'affirmative, les demandeurs admissibles recevront une aide financière supplémentaire pour prendre part à une deuxième période de consultation publique au cours de laquelle les membres du public et les groupes autochtones seront invités à fournir leurs commentaires sur les versions provisoires des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact et du plan de participation du public.

Le projet proposé

Montem Resources Alberta Operations Ltd. propose de redémarrer et d'étendre les opérations minières de la mine de Tent Mountain, une mine de charbon à ciel ouvert située à 16 kilomètres à l'ouest de Coleman, en Alberta, qui a cessé ses activités en 1983. Tel que proposé, le projet de réaménagement de la mine de Tent Mountain permettrait d'agrandir les fosses d'origine pour permettre la production quotidienne de 4 925 tonnes de charbon brut utilisé pour la fabrication de l'acier, sur une durée de vie de la mine de 14 ans. Le projet comprendrait également une usine de manutention et de traitement du charbon près de la zone minière et une installation de chargement ferroviaire située près de la route provinciale no 3 (route Crowsnest).

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 81436.

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias de l'Agence par courriel à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.

