Projet de prolongement de l'autoroute 73 à Saint-Georges : partenariat officiel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges pour poursuivre jusqu'à la 150e Rue

SAINT-GEORGES, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, et la mairesse de Saint-Georges, Mme Manon Bougie, confirment la conclusion d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges pour l'élaboration d'un tracé prolongeant l'autoroute Robert-Cliche (73) jusqu'à une toute nouvelle sortie à la 150e Rue, à Saint-Georges.

Ce tronçon, qui s'étendrait sur une distance de 1,4 km, permettrait notamment d'améliorer de façon concrète la sécurité et la fluidité des déplacements tout en détournant une part de la circulation lourde à l'extérieur du centre urbain de Saint-Georges.

Cette annonce fait suite à plusieurs rencontres tenues au cours des derniers mois. Une table de travail a été mise en place pour franchir les prochaines étapes.

Citations

« Je salue le travail de collaboration effectué avec la Ville de Saint-Georges, grâce auquel nous pouvons aujourd'hui mettre de l'avant un dossier important pour la région de la Beauce. Les prochaines étapes permettront de préciser davantage ses caractéristiques et son échéancier, tout en continuant d'associer étroitement les partenaires du milieu à la démarche. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme annoncé en avril dernier, le prolongement de l'autoroute 73 sera réalisé par phases pour permettre son démarrage dans les plus brefs délais. Je suis très heureux de ce partenariat avec la Ville de Saint-Georges pour atteindre la 150e Rue. Je tiens à saluer le leadership de la mairesse, Manon Bougie, qui a été en mode solution avec nous et nos équipes, et ce, dès son arrivée en poste, afin de permettre la réalisation d'un premier tronçon. Son instinct de meneuse jumelé à notre volonté a conduit à ce partenariat. Cette collaboration précieuse permettra d'obtenir les prochaines autorisations. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud

« Ce projet, c'est avant tout une réponse à des besoins bien réels exprimés par nos citoyennes et citoyens. Nous voulons un réseau routier plus sécuritaire, plus efficace, et mieux adapté à la réalité du Saint-Georges d'aujourd'hui et de demain. Comme municipalité, nous demeurons engagés à faire avancer ce dossier avec ouverture et collaboration, avec tous les partenaires gouvernementaux et l'ensemble des personnes concernées. »

Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges

Prochaines étapes

Détermination de la portée et des caractéristiques du prolongement municipal de la 150 e Rue jusqu'à l'autoroute projetée.

Rue jusqu'à l'autoroute projetée. Obtentions des autorisations requises auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Révision des documents et des analyses préliminaires.

Reprise du mandat de conception.

Coordination de l'ensemble des étapes avec la Ville de Saint-Georges.

Faits saillants

Le Ministère a mené une consultation publique du 15 juin au 6 juillet 2023 afin de connaître les préoccupations du milieu en lien avec le projet de prolongement de l'autoroute 73, qui devait rejoindre la route 173 au sud de la 208 e Rue, à Saint-Georges.

Rue, à Saint-Georges. En 2025, le Ministère a procédé à une révision de la portée, du coût et de l'échéancier du projet.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Matea Marjanovic, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Affaires municipales, Tél. : 367 990-7086, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]