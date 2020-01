Projet de pôle logistique de Milton - Publication du rapport de la commission d'examen

OTTAWA, le 27 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a reçu le rapport de la commission d'examen portant sur le projet de pôle logistique de Milton qui sera situé à Milton, en Ontario.

Le ministre examinera le rapport de la commission d'examen avant de déterminer si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte.

Préalablement à la décision du ministre concernant le projet, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) consultera les groupes autochtones au sujet du rapport de la commission d'examen. L'Agence invitera également le public et les groupes autochtones à faire part de leurs commentaires concernant les conditions potentielles relatives aux mesures d'atténuation possibles et aux exigences du programme de suivi que le promoteur doit respecter si le projet est autorisé à aller de l'avant. Le ministre examinera les résultats de ces consultations avant de publier une déclaration de décision ainsi que toute condition potentielle juridiquement contraignante.

Le rapport de la commission d'examen (en anglais seulement), un sommaire, de même que des renseignements concernant l'évaluation environnementale figurent dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence du Registre 80100).

À propos du projet

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada propose de construire et d'exploiter un pôle logistique conçu pour le transfert des conteneurs entre les camions et les wagons. Le projet comprendrait une gare de triage comptant plus de 20 kilomètres de voie ferrée à Milton, en Ontario, à environ 50 kilomètres à l'ouest de Toronto.

