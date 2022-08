OTTAWA, ON, le 3 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a reçu le rapport de la commission d'examen conjoint qui a réalisé l'évaluation environnementale du projet de palladium de Marathon, situé près de Marathon, en Ontario.

Le ministre examinera le rapport de la commission d'examen conjoint avant de déterminer si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte. Si le ministre décide que le projet est susceptible d'entraîner des effets négatifs importants sur l'environnement, la décision sur la question de savoir si ces effets sont justifiables sera renvoyée au gouverneur en conseil.

Préalablement à la décision du gouvernement du Canada concernant le projet, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) consultera les groupes autochtones au sujet du rapport de la commission d'examen conjoint. L'Agence invitera également le public et les groupes autochtones à faire part de leurs commentaires concernant les conditions potentielles relatives aux possibles mesures d'atténuation et aux exigences du programme de suivi que le promoteur devra respecter si le projet est autorisé à aller de l'avant. Le ministre examinera les résultats de ces consultations avant d'émettre une déclaration de décision ainsi que toute condition potentielle juridiquement contraignante.

Par ailleurs, le rapport a été soumis au ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario. Le gouvernement de l'Ontario tiendra compte du rapport de la commission d'examen conjoint dans sa prise de décision relative au projet.

Le rapport de la commission d'examen conjoint (en anglais seulement), un résumé, ainsi que des renseignements concernant l'évaluation environnementale peuvent être consultés dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence du Registre 54755).

« En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), nous avons l'obligation de veiller à ce que les projets soient examinés avec soin et prudence. Je tiens à remercier la commission d'examen conjoint pour tout le travail accompli dans le cadre de l'évaluation et de la préparation du rapport. Je remercie tous les participants qui ont apporté leur précieuse contribution et leurs commentaires tout au long du processus de la commission d'examen conjoint. Je vais maintenant prendre le temps d'examiner attentivement le rapport dans le cadre du processus décisionnel fédéral. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Generation PGM Inc. propose de construire, d'exploiter et de désaffecter une mine de palladium à ciel ouvert à environ 10 km de Marathon, en Ontario . Le projet proposé comprendrait trois mines à ciel ouvert, une usine de traitement du minerai, des installations de stockage des résidus et des roches minières, des routes d'accès au site, une ligne de transmission, une fabrique et des dépôts d'explosifs, des installations de gestion de l'eau, des infrastructures minières auxiliaires et des activités connexes. Le taux de production serait d'environ 25 000 tonnes de minerai par jour et la durée de vie proposée de la mine serait d'environ 13 ans.

