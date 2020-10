OTTAWA, ON, le 16 oct. 2020 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) annonce la disponibilité d'une aide financière pour favoriser la participation du public et des groupes autochtones à l'évaluation environnementale fédérale du projet de palladium de Marathon, situé près de la ville de Marathon, en Ontario.

Le projet a fait l'objet d'une évaluation environnementale par une commission d'examen conjoint, de 2011 à 2014. En janvier 2014, l'évaluation environnementale du projet a été mise en suspens à la demande de l'ancien promoteur du projet, Stillwater Canada Inc. La commission d'examen conjoint qui avait été établie pour évaluer le projet a aussi été dissoute. En juillet 2020, le nouveau promoteur du projet, Generation PGM Inc., a informé l'Agence qu'il souhaitait reprendre l'évaluation environnementale. C'est pourquoi une nouvelle commission d'examen conjoint sera nommée, en consultation avec le gouvernement de l'Ontario, pour réaliser et poursuivre l'évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes de l'évaluation environnementale. Les prochaines étapes comprennent l'examen de documents présentés par le promoteur et la formulation de commentaires sur ces derniers, ainsi que la participation à la séance d'audience publique. L'aide financière permettra aussi d'examiner la version provisoire des conditions potentielles, y compris les mesures d'atténuation et les exigences de suivi qui seraient requises si le projet était autorisé à être mis en œuvre, ainsi qu'à formuler des commentaires sur ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 6 novembre 2020 seront prises en compte. Les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront publiés à une date ultérieure sur la page Web du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact.

L'Agence reconnaît qu'à la lumière des circonstances découlant de la COVID-19, il est plus difficile d'entreprendre des mobilisations publiques et des consultations des Autochtones significatives. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'apporter des modifications aux activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens, et ce, tout en s'acquittant de sa responsabilité de prendre un engagement significatif auprès des groupes concernés.

Pour faire une demande d'aide financière, veuillez communiquer par écrit avec les Programmes d'aide financière aux participants, pour demander un formulaire de demande, à l'adresse courriel [email protected], ou en composant le 1-866-582-1884. Pour en savoir plus sur le processus d'aide financière, veuillez consulter le site Web des programmes d'aide financière.

