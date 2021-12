OTTAWA, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - La commission d'examen conjoint (la commission) établie pour examiner le projet de palladium de Marathon (le projet) et réaliser une évaluation des effets environnementaux du projet a déterminé qu'elle disposait, à ce jour, d'un nombre suffisant de renseignements pour commencer une audience publique. L'audience publique commencera le 15 février 2022 et devrait se dérouler sur 30 jours. Des détails supplémentaires et un calendrier des audiences seront annoncés à une date ultérieure.

Les membres du public, les groupes autochtones, les gouvernements et d'autres organismes sont invités à prendre part à cette prochaine étape du processus. Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur la manière d'y participer.

La commission accordera la priorité à la sécurité de tous les participants à l'audience, et tiendra l'audience publique en mode virtuel, par vidéo.

Audience publique

Tout membre du public qui souhaite observer le déroulement d'une séance d'audience peut le faire. L'audience publique procure aux groupes autochtones, aux parties intéressées, aux autorités gouvernementales et au promoteur l'occasion de faire une présentation. La commission tient trois types d'audiences publiques :

Des séances générales donneront l'occasion aux participants, au promoteur et au public de présenter leurs points de vue sur le projet et ses effets environnementaux potentiels.

Les séances thématiques permettront aux experts de présenter de l'information pertinente dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. Il faut noter qu'aux fins de l'audience, par expert, on entend une personne qui fournit de l'information à la commission sur des questions scientifiques, techniques, de sciences sociales ou de savoir traditionnel.

À la fin des séances, un temps sera alloué pour permettre aux participants de faire connaître leurs observations à l'intention de la commission.

Comment participer?

La commission tiendra l'audience, conformément aux procédures d'audience publique publiées le 7 décembre 2021, qui décrivent comment les séances se dérouleront et la manière par laquelle le public peut y prendre part.

La commission invite les personnes qui souhaitent participer à l'audience publique à s'inscrire auprès de son Secrétariat, à [email protected], au plus tard le 16 janvier 2022. L'inscription précoce permettra de planifier les séances d'audience publique.

À l'inscription, les participants doivent préciser :

le type de séance à laquelle ils veulent participer, soit communautaire, générale ou thématique;

le type de représentation, soit individuelle ou collective;

le nom et les coordonnées de la personne-ressource principale;

un résumé de l'information qu'ils souhaitent présenter;

le besoin d'un service de traduction et la langue de départ;

leur intention, s'il y a lieu, d'être représentés par un conseiller juridique.

Projet proposé et processus conjoint d'examen

GenPGM propose de construire, d'exploiter et de mettre hors service une mine de cuivre et de métaux du groupe du platine à ciel ouvert, à environ 10 km de Marathon, en Ontario. Le projet comprendrait trois puits à ciel ouvert, une usine de traitement de minerai, des installations de stockage de résidus miniers et de roches minières, des routes d'accès au site, une ligne de transport d'énergie, une usine et des dépôts d'explosifs, des installations de gestion de l'eau, des infrastructures minières auxiliaires et des activités connexes. Le taux de production atteindrait environ 25 200 tonnes de minerai par jour. La durée de vie de l'exploitation de la mine proposée est d'environ 12,7 ans.

L'entente de la commission d'examen conjoint (document no 730) entre le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario décrit le processus et le mandat de la commission d'examen conjoint.

Où puis-je obtenir davantage d'information sur le projet, l'évaluation des impacts environnementaux et l'audience publique?

Tous les documents sont accessibles sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 54755 dans le Registre). Pour être ajouté à la liste de distribution et être tenu au courant des activités associées au processus de la commission d'examen, veuillez fournir vos coordonnées à : [email protected].

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jason Patchell, Cogestionnaire de commission, projet de palladium de Marathon, A/s de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, 160, rue Booth, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, [email protected]; Personne-ressource pour les médias : Shelley Rolland-Poruks, Conseillère en communications de la Commission d'examen conjoint, projet de palladium de Marathon, Téléphone : 613-404-7259, [email protected]

