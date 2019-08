Projet de mine d'or Goliath - Décision relative à l'évaluation environnementale

OTTAWA, le 19 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et en créant de bons emplois pour les Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que le projet de mine d'or Goliath pouvait aller de l'avant. Cette décision fait suite à un processus d'évaluation environnementale rigoureux et fondé sur les données scientifiques, qui a permis de conclure que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte. Le promoteur, Treasury Metals Inc., peut maintenant faire des démarches pour obtenir des autorisations et permis éventuels auprès de ministères fédéraux.

Le projet consiste en la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or à ciel ouvert et souterraine et de l'infrastructure connexe située à 20 kilomètres à l'est de la ville de Dryden, en Ontario. Le projet proposé pourrait créer jusqu'à 450 emplois pendant la construction et 250 emplois pendant l'exploitation, tout au long de la durée de vie du projet, selon les chiffres fournis par le promoteur.

La déclaration de décision de la ministre établit 144 conditions juridiquement contraignantes que le promoteur doit respecter pendant toute la durée de vie du projet. Ces conditions comprennent des mesures visant à protéger la santé humaine, le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, l'utilisation du territoire et des ressources par les peuples autochtones, le patrimoine naturel et culturel et les espèces en péril.

Citation

« La décision d'aujourd'hui est fondée sur des preuves scientifiques, des consultations avec le public et les groupes autochtones et la collaboration avec des experts. Le projet créera de bons emplois au sein de la collectivité. Il est en outre assujetti à des conditions contraignantes visant à protéger l'environnement. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que l'environnement et l'économie vont de pair. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le 19 août 2019, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique a annoncé que le projet de mine d'or Goliath n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque des mesures d'atténuation sont prises en compte.

Pour prendre sa décision, la ministre a pris en compte le rapport d'évaluation environnementale et les commentaires recueillis auprès du public et des groupes autochtones.

L'approche et les principes provisoires du gouvernement en ce qui concerne les évaluations environnementales permettent d'assurer que les décisions relatives aux projets se fondent sur des consultations significatives auprès des peuples autochtones, sur les commentaires du public et des preuves scientifiques, y compris les connaissances traditionnelles autochtones, et sur une évaluation des émissions de gaz à effet de serre.

La déclaration de décision de la ministre établit 144 conditions visant à protéger la santé humaine, le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, l'utilisation du territoire et des ressources par les peuples autochtones, le patrimoine naturel et culturel et les espèces en péril, et renferme des mesures d'atténuation ainsi que des exigences relatives à un programme de suivi que le promoteur doit respecter.

