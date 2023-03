Projet de loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace - Pour la CSQ et la FSQ-CSQ, il faut plus que du brassage de structures

MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) prennent acte du projet de loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Nous nous questionnons sur l'opportunité de déposer un projet de loi aussi majeur alors que le personnel et la population ont à peine digéré la réforme du précédent ministre de la Santé, déplore le secrétaire-trésorier de la CSQ, Luc Beauregard. Comme le ministre Dubé, nous ne souhaitons pas partir en guerre. Nous devons toutefois avoir des assurances que le personnel et la population seront écoutés. La priorité doit être l'humain d'abord et avant tout. À première vue, on semble encore brasser les structures et jouer dans les organigrammes, sans nécessairement s'attaquer aux véritables problèmes de fond. Le personnel infirmier, notamment, au cœur des services directs à la population, attend plus que des solutions administratives. »

Le statu quo est inacceptable? On est d'accord

La CSQ et la FSQ-CSQ sont d'accord avec le ministre : le statu quo est inacceptable. « Le frein à l'amélioration des soins, ce n'est pas le "carcan syndical", mais bien le carcan de mauvaises conditions de travail, qui entraîne l'exode du personnel vers des contrées plus avantageuses, indique Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ. C'est ça qu'il faut changer, et maintenant. Si le personnel continue de déserter le réseau, tout plan ou projet est voué à l'échec. La pandémie nous l'a enseigné : les travailleuses et les travailleurs sont au cœur de notre système public de santé. Nous avons besoin de solutions globales, équitables et durables pour rebâtir la confiance du personnel et le convaincre de demeurer au sein du réseau public. Cela passe obligatoirement par la mise en place de conditions de travail et d'exercice plus humaines et respectueuses du personnel. »

La CSQ et la FSQ-CSQ entendent participer à la commission parlementaire sur le projet de loi.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

SOURCE CSQ

Renseignements: Francis Boucher, Conseiller en communication, Cellulaire : 514 794-2570, Courriel : [email protected]