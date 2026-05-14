Dévoilement du rapport de Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau sur la fiscalité municipale - Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion des Assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Mme Monique Jérôme‑Forget et M. Nicolas Marceau ont déposé le Rapport sur la fiscalité et les finances municipales « Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose ». Ce document marque l'aboutissement d'un vaste chantier lancé lors des Assises 2025 par le président de l'UMQ, M. Guillaume Tremblay.

Ce rapport s'inscrit dans la continuité des constats dressés par l'UMQ sur les pressions financières croissantes qui fragilisent la capacité des municipalités à maintenir leurs services et leurs infrastructures. Il met de l'avant les choix politiques nécessaires pour y répondre.

Une priorité incontournable : les infrastructures municipales

Réunis hier en assemblée générale, les membres de l'UMQ ont adopté des demandes prioritaires en vue des prochaines élections, dont certaines sont largement inspirées des recommandations du rapport de Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau :

Créer un fonds dédié exclusivement à l'entretien et au maintien des infrastructures municipales, financé par le gouvernement du Québec. Ce fonds appuierait les municipalités qui fourniraient un effort fiscal additionnel pour réparer et maintenir leurs infrastructures.

Regrouper l'ensemble des programmes gouvernementaux d'aide financière pour les infrastructures municipales en un transfert général stable et prévisible à travers le temps, tout en maintenant les sommes existantes.

Simplifier les normes et les exigences réglementaires imposées aux municipalités en matière d'infrastructures.

En portant ces demandes, le milieu municipal adopte une posture responsable et fait des infrastructures une priorité en vue des prochaines élections au Québec.

« Les infrastructures, ce n'est pas du béton, c'est la colonne vertébrale du Québec. C'est la vie de tous les jours qui craque. Et le Québec a un gros mal de dos. Il y a un effort qui se fait au Québec, et les municipalités sont au rendez‑vous avec une proposition à la hauteur des enjeux actuels et futurs. Il faut faire autrement et maintenant », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Les municipalités font face à des défis majeurs qui dépassent largement leurs champs de compétences : logement, infrastructures, itinérance, transport, impacts des changements climatiques… Le décalage entre les responsabilités qui leur sont confiées et les moyens dont elles disposent est devenu trop important. Les recommandations présentées dans ce rapport sont concrètes, réalistes et responsables. Il est temps de faire évoluer le modèle fiscal municipal, de reconnaître pleinement le rôle des municipalités et de leur donner les moyens d'agir », a affirmé Mme Monique Jérôme-Forget, co-présidente du chantier sur la fiscalité de l'UMQ, présidente du Conseil du Trésor de 2003 à 2008 et ministre des Finances de 2007 à 2009

« Le fonds dédié à l'entretien des infrastructures est une mesure structurante. Il permettrait de rattraper le retard accumulé tout en encourageant les municipalités à fournir un effort fiscal responsable. Mais avant de mettre davantage d'argent sur la table, il faut s'attaquer à la croissance des coûts de construction. Il serait irresponsable de simplement accepter de dépenser plus sans corriger cette dérive. Chaque dollar investi doit réellement compter pour les citoyens », a déclaré M. Nicolas Marceau, co-président du chantier sur la fiscalité de l'UMQ, professeur titulaire au Département des sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal et ministre des Finances et de l'Économie de 2012 à 2014

À propos du Chantier sur la fiscalité

Dirigée par deux anciens ministres des Finances issus de formations politiques différentes, la démarche a été menée en collaboration avec la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Les experts Luc Godbout et Tommy Gagné‑Dubé ont accompagné les travaux, qui s'appuient sur des analyses préliminaires, des ateliers d'échange, un sondage auprès des municipalités et une tournée des cinq caucus d'affinité de l'UMQ.

Pour consulter le Rapport sur la fiscalité et les finances municipales « Un modèle arrivé à ses limites : un virage s'impose »

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec, Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]