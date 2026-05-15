L'UMQ honore des personnalités marquantes du milieu municipal

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion des Assises annuelles, qui se déroulent cette semaine à Québec, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré différentes personnalités engagées au sein du milieu municipal.

Manon Cyr nommée Membre honoraire

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, madame Manon Cyr s'est vu décerner le titre de Membre honoraire de l'UMQ. Élue pendant plus de 20 ans dont 16 années à titre de Mairesse de Chibougamau, elle s'est distinguée par son engagement constant envers le milieu municipal.

À l'UMQ, elle a siégé au conseil d'administration et a occupé la vice‑présidence du Caucus des municipalités de centralité. Son parcours est marqué par le courage, l'authenticité et un profond engagement envers sa communauté. Tout au long de sa carrière, elle est demeurée fidèle à ses valeurs : être présente, être à l'écoute et agir concrètement pour sa population. Elle a également porté une vision rassembleuse, fondée sur le dialogue et la coopération. Appréciée de ses pairs, reconnue pour sa rigueur et son attachement au terrain, elle s'est imposée comme une voix forte sur la scène nationale pour faire entendre les réalités des régions. Sous son leadership, Chibougamau a progressé, se modernisant tout en demeurant fidèle à son identité nordique. La vidéo de présentation de la Membre honoraire 2026 est disponible en ligne.

Julie Bourdon reçoit le Prix Francine-Ruest-Jutras

Madame Julie Bourdon, mairesse de Granby s'est vu décerner le Prix Francine-Ruest-Jutras, remis depuis 2013, visant à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.

Mme Bourdon incarne avec force un leadership alliant passion, humanité et professionnalisme. Depuis son entrée en fonction en 2015 comme conseillère municipale, puis comme première mairesse de l'histoire de sa ville en 2021 elle s'est imposée comme une élue rassembleuse, rigoureuse et profondément ancrée dans sa communauté. Au sein de l'UMQ, où elle joue un rôle déterminant, elle a porté avec conviction la voix des élues et élus municipaux dans une période charnière, tout en s'investissant dans des dossiers majeurs tels que les infrastructures, la gouvernance, la sécurité publique et l'itinérance. Accessible, intègre et authentique, Mme Bourdon inspire par son engagement et ouvre la voie à une nouvelle génération de femmes en politique municipale.

Jonathan Tabarah personnalité de la relève municipale de l'année

Le Prix Personnalité de la relève municipale a été décerné à monsieur Jonathan Tabarah, conseiller municipal de la Ville de Longueuil. Ce prix vise à souligner la contribution d'une élue ou d'un élu municipal de moins de 35 ans s'étant distingué dans sa communauté par son implication ou par une réalisation qui a eu un impact important sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Élu à seulement 23 ans, monsieur Tabarah s'est rapidement démarqué par sa rigueur, sa détermination et sa capacité à assumer d'importantes responsabilités, notamment la présidence du conseil municipal et celle de la société de transport collectif, des fonctions qu'il a été le plus jeune à occuper. Reconnu pour son leadership rassembleur et sa maîtrise de dossiers complexes touchant notamment les finances, l'urbanisme, la fiscalité et le transport collectif, il incarne une nouvelle génération d'élus engagés, lucides et profondément ancrés dans leur communauté.

L'UMQ réitère son appui envers la cause des jeunes de la DPJ

Une bourse de 10 000 $ a été remise à la Fondation Claude-Édouard Hétu de la région de Lanaudière grâce à l'appui financier de son partenaire, DHC Avocats. Remise annuellement depuis 2009 aux fondations régionales des centres jeunesse, cette bourse permet de soutenir différents projets d'autonomie pour les jeunes sous la protection de la jeunesse.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]