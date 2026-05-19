L'UMQ célèbre l'excellence municipale et dévoile les lauréats du mérite Ovation 2026
Nouvelles fournies parUnion des municipalités du Québec
19 mai, 2026, 12:23 ET
MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée le 15 mai à Québec en clôture des Assises 2026, les projets lauréats de la 21e édition du mérite Ovation municipale.
Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.
Douze prix ont été remis au total en 2026 :
Projets lauréats
Prix Joseph-Beaubien
Ville de Longueuil
Centre de services intégrés en violence sexuelle (CIViS)
Prix Coup de cœur du jury
Ville de Victoriaville
Littératie et communication inclusive : Victoriaville simplifie ses communications pour sa population
Prix Votre Coup de cœur
Ville de Saint-Constant
Pôle culturel et sportif
Prix Avenir Climat
Ville de Montréal
Intégration des principes de circularité dans la revalorisation d'une friche industrielle
Administration municipale
Ville de Gatineau
De la vision à l'action : la performance municipale intégrée
Concertation et collaboration
Ville de Sherbrooke
Le Grand Espace : vers une infrastructure culturelle sherbrookoise pour le jeune public
Équipements collectifs
Ville de Saint-Constant
Pôle culturel et sportif
Culture et loisirs
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Lumix
Démocratie locale
Ville de Montréal (Élection Montréal)
La géomatique et la rencontre des expertises municipales au profit de la démocratie
Sécurité publique
Ville de Lorraine
Ici, roule au ralenti! ; une campagne de communication qui fait ralentir pour vrai!
Urbanisme, aménagement
Ville d'Amqui
Relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif : regroupement et modernisation des infrastructures municipales
Vitalité économique
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (Ville de Montréal)
De la vision à la récolte : L'agriculture urbaine au cœur de la requalification du District Central de l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic-Cartierville
Les photos de la remise de prix sont disponibles en ligne.
Le jury de l'édition 2026 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :
- Mme Chantal Deschamps, présidente du jury du mérite Ovation municipale, membre honoraire 2023 et ancienne mairesse de Repentigny;
- M. Michel Adrien, ancien maire de Mont-Laurier;
- M. Gérard Beaudet, professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal;
- M. Dany Fougères, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, historien et PhD en études urbaines;
- Mme Suzanne Giguère, conseillère stratégique et ex sous-ministre;
- Mme Florence Junca-Adenot, professeure associée au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal;
- M. Richard G. Shearmur, directeur et professeur à l'école d'urbanisme de l'Université McGill;
- M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous.
Hommage en l'engagement municipal
La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20, 30 et 40 ans et plus à un poste électif en politique municipale.
Hommage aux 20 ans
Domenico G. Zito
Conseiller municipal - Ville de Kirkland
Denis Jutras
Conseiller municipal - Ville de Nicolet
Bruno Lavallée
Conseiller municipal - Ville d'Acton Vale
Hommage aux 30 ans
Mario Lemay
Maire - Ville de Sainte-Julie
Hommage aux 40 ans
Jean-Yves Tremblay
Conseiller municipal - Ville de Shawinigan
Les 105e assises annuelles de l'UMQ à Montréal en 2027
L'UMQ a enfin profité de l'occasion pour annoncer que ses 105e assises annuelles auront lieu au Palais des congrès de Montréal du 21 au 23 avril 2027. La Commission des Assises 2027 sera coprésidée par Mme Liza Poulin, mairesse de Blainville et M. Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette.
La voix des gouvernements de proximité
Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.
SOURCE Union des municipalités du Québec
Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]
Partager cet article