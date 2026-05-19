L'UMQ célèbre l'excellence municipale et dévoile les lauréats du mérite Ovation 2026

MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a honoré, lors d'une soirée gala qui s'est déroulée le 15 mai à Québec en clôture des Assises 2026, les projets lauréats de la 21e édition du mérite Ovation municipale.

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Douze prix ont été remis au total en 2026 :

Projets lauréats

Prix Joseph-Beaubien

Ville de Longueuil

Centre de services intégrés en violence sexuelle (CIViS)

Prix Coup de cœur du jury

Ville de Victoriaville

Littératie et communication inclusive : Victoriaville simplifie ses communications pour sa population

Prix Votre Coup de cœur

Ville de Saint-Constant

Pôle culturel et sportif

Prix Avenir Climat

Ville de Montréal

Intégration des principes de circularité dans la revalorisation d'une friche industrielle

Administration municipale

Ville de Gatineau

De la vision à l'action : la performance municipale intégrée

Concertation et collaboration

Ville de Sherbrooke

Le Grand Espace : vers une infrastructure culturelle sherbrookoise pour le jeune public

Équipements collectifs

Ville de Saint-Constant

Pôle culturel et sportif

Culture et loisirs

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Lumix

Démocratie locale

Ville de Montréal (Élection Montréal)

La géomatique et la rencontre des expertises municipales au profit de la démocratie

Sécurité publique

Ville de Lorraine

Ici, roule au ralenti! ; une campagne de communication qui fait ralentir pour vrai!

Urbanisme, aménagement

Ville d'Amqui

Relocalisation de l'hôtel de ville et réaménagement du carrefour sportif : regroupement et modernisation des infrastructures municipales

Vitalité économique

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (Ville de Montréal)

De la vision à la récolte : L'agriculture urbaine au cœur de la requalification du District Central de l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic-Cartierville

Les photos de la remise de prix sont disponibles en ligne.

Le jury de l'édition 2026 du mérite Ovation municipale est composé des personnes suivantes :

Mme Chantal Deschamps, présidente du jury du mérite Ovation municipale, membre honoraire 2023 et ancienne mairesse de Repentigny;

M. Michel Adrien, ancien maire de Mont-Laurier;

M. Gérard Beaudet, professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal;

M. Dany Fougères, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, historien et PhD en études urbaines;

Mme Suzanne Giguère, conseillère stratégique et ex sous-ministre;

Mme Florence Junca-Adenot, professeure associée au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal;

M. Richard G. Shearmur, directeur et professeur à l'école d'urbanisme de l'Université McGill;

M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous.

Hommage en l'engagement municipal

La soirée gala a également été l'occasion de rendre hommage à des élues et élus municipaux cumulant 20, 30 et 40 ans et plus à un poste électif en politique municipale.

Hommage aux 20 ans

Domenico G. Zito

Conseiller municipal - Ville de Kirkland

Denis Jutras

Conseiller municipal - Ville de Nicolet

Bruno Lavallée

Conseiller municipal - Ville d'Acton Vale

Hommage aux 30 ans

Mario Lemay

Maire - Ville de Sainte-Julie

Hommage aux 40 ans

Jean-Yves Tremblay

Conseiller municipal - Ville de Shawinigan

Les 105e assises annuelles de l'UMQ à Montréal en 2027

L'UMQ a enfin profité de l'occasion pour annoncer que ses 105e assises annuelles auront lieu au Palais des congrès de Montréal du 21 au 23 avril 2027. La Commission des Assises 2027 sera coprésidée par Mme Liza Poulin, mairesse de Blainville et M. Gaétan Pageau, maire de L'Ancienne-Lorette.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]