Projet de loi sur l'intégration nationale - Un geste d'affirmation nationale : le Québec se dote de son propre modèle d'intégration

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et de la Laïcité, Jean-François Roberge annonce le dépôt du projet de loi 84, Loi sur l'intégration nationale qui définit le modèle d'intégration au Québec. Ce projet de loi jette les bases d'un nouveau modèle spécifique à la nation québécoise et le consacre formellement dans une loi, une première dans l'histoire du Québec.

L'intégration nationale définie par le projet de loi repose sur les fondements suivants :

le français est la langue officielle et commune du Québec et la langue d'intégration;

l'adhésion de tous les Québécois aux valeurs démocratiques et aux valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne , notamment l'égalité homme-femme;

, notamment l'égalité homme-femme; la laïcité de l'État du Québec;

la culture québécoise est la culture commune du Québec;

la primauté des lois sur les diverses cultures et les religions;

la participation de tous à la société québécoise.

Notre gouvernement souhaite que les personnes immigrantes qui s'installent au Québec et celles issues des minorités culturelles s'engagent à adhérer à nos valeurs, à notre culture et à ce que nous sommes et ce qui nous distingue comme nation, de même qu'à y contribuer. C'est pourquoi le projet de loi propose un principe de réciprocité qui est au cœur du modèle d'intégration nationale. Ainsi, l'État accueille les personnes immigrantes et contribue à leur intégration au sein de la société afin qu'elles puissent, à leur tour, contribuer et participer à notre projet de société et à nos valeurs.

Ce projet de loi marque une étape importante dans l'histoire du Québec pour affirmer son identité distincte au Canada et en Amérique du Nord. Plus de 50 ans après l'adoption de la politique du multiculturalisme canadien, ce nouveau modèle d'intégration se distingue complètement de celui d'Ottawa. Il suit la logique des lois adoptées récemment, comme celle de 2022 sur la langue française, qui renforce le français comme langue commune, ou celle de 2019 sur la laïcité de l'État, qui affirme que nos institutions et l'État québécois sont laïques. Comme nation, nous avons besoin de cet outil fondamental pour nous épanouir à long terme et le gouvernement prend les moyens pour y parvenir.

Citation :

« Comme gouvernement, c'est notre devoir de s'assurer que l'intégration des personnes immigrantes s'harmonise avec nos valeurs, notre langue et notre identité. Je suis très enthousiaste à l'idée de proposer un modèle d'intégration unique au Québec, qui favorise la participation de l'ensemble de la population québécoise à notre société. Il vise à favoriser la consolidation des valeurs et des idéaux rassembleurs qui font la force de notre société, tout en renforçant la place du français au Québec. Enfin, nous établissons un contrat social clair qui définit les règles du vivre-ensemble et qui appuiera la cohésion sociale. Notre gouvernement prendra tous les moyens nécessaires pour faire de ce modèle une réussite historique afin de protéger notre identité et d'assurer son avenir. »

M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

