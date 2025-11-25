MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC - PLUSIEURS MESURES INTÉRESSANTES AU NIVEAU FISCAL, DE FORTES PRÉOCCUPATIONS DANS L'UTILISATION DES SURPLUS

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille positivement plusieurs mesures de la mise à jour économique qui apportent une certaine bouffée d'oxygène aux entreprises, mais est très préoccupé par le transfert des surplus du Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC) vers le fonds des générations.

Le CPQ salue les annonces permettant de réduire la pression fiscale sur les entreprises, comme l'harmonisation avec le palier fédéral pour la passation de charges et l'amortissement accéléré, des mesures favorisant l'investissement. Il salue aussi la réduction des cotisations sociales (RRQ, RQAP), une décision responsable vu la santé financière des régimes. Enfin, l'indexation du régime fiscal pour les particuliers permettra de compenser l'inflation.

Le CPQ note positivement le congé de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour certains secteurs, mais rappelle qu'une réduction de cette cotisation devrait être offerte à tous les secteurs et de façon permanente, ce qui permettrait d'alléger la fiscalité des entreprises et de compenser le désavantage fiscal face aux autres provinces.

Finalement, le CPQ est très préoccupé par le transfert des surplus du FECC vers le fonds des générations. Il rappelle que les sommes du FECC, y compris les « surplus » accumulés, doivent être utilisées dans un seul objectif : favoriser les mesures visant à lutter contre les changements climatiques, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des entreprises. Ce sont ces dernières qui acquièrent des droits d'émission et qui contribuent à financer, de façon substantielle, le FECC.

« La mise à jour économique contient des mesures bienvenues pour alléger la pression fiscale des entreprises. Toutefois, détourner les surplus du FECC compromettrait notre capacité collective à accélérer la transition climatique. Les surplus de ce fonds ne sont pas un levier budgétaire, ils sont un investissement essentiel pour réduire les GES et soutenir la compétitivité de nos entreprises », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

