Projet de loi pour renforcer la protection des élèves - On ne pourra jamais aller trop loin pour protéger les jeunes

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) accueille avec intérêt le projet de loi visant à renforcer la protection des élèves, déposé hier par le ministre de l'Éducation. La FCPQ est soulagée que le ministre ait compris l'urgence d'agir et de compter la protection de nos enfants parmi ses priorités.

« Les mesures proposées dans le projet de loi semblent répondre aux recommandations du rapport d'enquête sur la gestion administrative des inconduites sexuelles dans nos écoles. Il est certain qu'une meilleure communication entre les établissements scolaires et la fin des clauses d'amnistie aideront à protéger les élèves dans leur milieu d'apprentissage. Cependant, nous pouvons aller encore plus loin pour assurer la sécurité des jeunes. Nous demandons une loi cadre pour prévenir et lutter contre les violences à caractère sexuel depuis plusieurs années et nous estimons qu'elle est toujours nécessaire », selon Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

Plusieurs mesures sont en place pour protéger et aider les jeunes, mais elles sont éparpillées dans divers documents, lois, ressources ou voies de signalement. Il est difficile de s'y retrouver sans vision d'ensemble. Les parents ne se sentent pas suffisamment informés et rassurés. Il nous faut un coagulant pour tenir ensemble le filet de sécurité que nos jeunes méritent, pour grandir, apprendre et se développer dans des milieux sains.

La FCPQ consultera ses membres et sera prête à faire des recommandations pour bonifier le projet de loi.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

