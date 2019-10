Projet de loi portant sur la gouvernance scolaire - Les parents veulent réaliser leur consultation sans pression

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec accueille le dépôt du projet de loi 40 - loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires.

Les détails du projet de loi étant maintenant connus, la FCPQ lancera dès ce soir sa consultation des comités de parents partout au Québec. Cette consultation déterminera la position des parents des élèves de l'école publique sur le sujet de la gouvernance.

« Notre Fédération a un processus de consultation rigoureux et éprouvé et nous en sommes fiers. Les parents engagés ont une seule demande jusqu'à la tenue d'une commission parlementaire : de pouvoir procéder à leur consultation sereinement et sans pression », rappelle Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les parents bénévoles sont présents depuis les débuts de l'école publique et sont prêts à poursuivre leur engagement en collaboration avec leurs partenaires du milieu de l'éducation. Ils ne perdent pas de vue leur priorité : la réussite des jeunes.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

