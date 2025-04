Projet de loi no 97 visant principalement à moderniser le régime forestier - Les Producteurs de sirop d'érable veulent éviter un déséquilibre en faveur de l'industrie forestière

LONGUEUIL, QC, le 29 avril 2025 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) demandent que le projet de loi no 97 visant principalement à moderniser le régime forestier traite sur un pied d'égalité les usagers de la forêt publique et l'industrie forestière. L'organisation qui représente 13 500 acériculteurs et acéricultrices présente les garanties qui lui permettraient d'appuyer la réforme du régime forestier présentée par le gouvernement du Québec.

« La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, lance un chantier important qui était attendu depuis longtemps par les PPAQ, mais aussi les autres usagers de la forêt publique. Il ne faut pas gaspiller cette opportunité. C'est pourquoi nos présentons les conditions qui permettront, nous pensons, d'éviter un déséquilibre en faveur de l'industrie forestière et de développer l'acériculture sur les terres du domaine de l'État », explique Luc Goulet, président des PPAQ.

Les PPAQ présentent trois priorités qui doivent être retenues par les parlementaires afin de permettre au secteur acéricole de contribuer au développement économique des régions en augmentant sa présence dans les forêts publiques. D'abord, les nouvelles zones d'aménagement forestier prioritaire doivent permettre la production acéricole et la protection des érablières. Ensuite, les mécanismes de consultation et de conciliation doivent favoriser la participation des usagers concernés lors de l'identification des territoires qui seront soumis pour l'établissement de ces zones, mais aussi dans la gestion des autres zones créées par le projet de loi. Finalement, la responsabilité des travaux forestiers et de leur planification doit être entre les mains des acériculteurs et acéricultrices qui œuvrent en forêt publique afin que le potentiel acéricole soit respecté.

Les PPAQ saluent par ailleurs certaines dispositions du nouveau régime forestier. L'organisation accueille positivement la réduction de certains irritants pour l'aménagement forestier en forêt privée et la flexibilité accordée au ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) pour répondre aux problèmes opérationnels que peuvent connaître les producteurs et productrices acéricoles, notamment l'installation des équipements dans les érablières.

« Nous jugerons le projet de loi dans sa version finale à la lumière de l'attention qu'il portera à l'importance de la production acéricole et de son développement en forêt publique. Le temps où c'est l'industrie forestière d'abord, les autres usagers ensuite doit être révolu. Le gouvernement de la CAQ doit le comprendre et travailler en collaboration avec les partenaires afin que la forêt publique joue pleinement son rôle, c'est-à-dire offrir le maximum de retombées économiques, sociales et environnementales pour les Québécois. Et cela passe par la production de sirop d'érable », ajoute monsieur Goulet.

Les négociations se poursuivent pour développer l'acériculture en forêt publique

Les PPAQ et le MRNF ont entamé au printemps un blitz de discussion afin de conclure une entente pour le développement des activités acéricoles en forêt publique.

« Le gouvernement du Québec a entre les mains nos demandes claires maintes fois répétées ces dernières années. Le dépôt du projet de loi ne doit pas empêcher qu'un règlement à la satisfaction des producteurs et productrices n'intervienne à court terme », conclut celui qui est aussi acériculteur dans la région de Bellechasse.

