Projet de loi no 72 : il est temps de concrétiser la modernisation des permis d'alcool pour les restaurateurs, croit la FCEI

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de la volonté de Madame Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, de vouloir moderniser le régime applicable aux permis d'alcool par le biais du projet de loi n° 72, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique. Cette réforme a été demandée à plusieurs reprises par la FCEI et est fortement attendue par les restaurateurs qui essaient tant bien que mal de passer à travers la deuxième vague.

« Ces changements seront importants pour les restaurants qui sont frappés durement par la présente crise et notamment par les restrictions imposées à leur secteur. Les mesures prévues, permettant entre autres la livraison d'alcool, offriront une avenue supplémentaire pour que les restaurateurs puissent mieux servir leurs clients et puissent traverser cette période trouble. La FCEI espère une adoption et une application rapide de ces dispositions, » commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Un pas de plus souhaité

La FCEI recommande au gouvernement du Québec d'inclure dans ce projet de loi un amendement pour protéger les petits commerçants des évictions et des saisies commerciales, comme c'était prévu dans les amendements déposés par le gouvernement au défunt projet de loi n° 61. Les nouvelles restrictions économiques apportent encore une fois une pression pour les petits commerçants. De plus, elle estime que la prochaine étape en matière de modernisation du régime applicable aux permis d'alcool devrait se faire également au bénéfice des tenanciers de bars, dont certains ne pourront bénéficier des allègements proposés.

