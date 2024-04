Projet de loi no 57 - De nouvelles mesures pour favoriser la démocratie municipale

MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à saluer le dépôt d'un projet de loi visant notamment à améliorer la protection des élues et élus municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, tout en offrant de nouveaux outils pour favoriser la démocratie municipale, une priorité portée par l'Union au cours des derniers mois auprès du gouvernement du Québec.

« L'Union a dénoncé une situation préoccupante en début d'année alors qu'on assistait à un nombre record de démissions depuis les dernières élections municipales et à une augmentation des cas de harcèlement et d'intimidation envers et entre les élues et élus municipaux. Il était essentiel d'agir rapidement. Aujourd'hui, nous accueillons favorablement les mesures proposées par la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest. », a mentionné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Soulignons que le projet de loi intègre également des mesures visant à encourager la participation électorale et à faciliter la conciliation entre la fonction d'élu, le travail et la vie personnelle, répondant ainsi à une préoccupation mise de l'avant par le comité sur la démocratie municipale de l'Union.

Par ailleurs, l'UMQ souhaite souligner l'importance d'adapter les formations destinées aux élues et élus municipaux en fonction de leurs besoins spécifiques, en reconnaissant ainsi leurs compétences et expertises individuelles.

L'Union suivra attentivement l'évolution du projet pour s'assurer que l'ensemble des réalités sont prises en compte et réitère sa pleine collaboration pour les prochaines étapes.

Finalement, le comité sur la démocratie municipale de l'UMQ, mis en place en début d'année, poursuivra ses travaux au cours des prochains mois. À terme, celui-ci élaborera des propositions concrètes et ambitieuses afin de continuer à promouvoir l'importance de la démocratie de proximité ainsi que des débats sains et respectueux.

