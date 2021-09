Projet de loi no 105 - La sécurité des enfants et des membres du personnel doit demeurer la priorité

QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) se réjouit du dépôt du projet de loi no 105, Loi établissant un périmètre aux abords de certains lieux afin d'encadrer les manifestations en lien avec la pandémie de la COVD-19, et invite les parlementaires à l'adopter rapidement.

« Ces derniers jours, des élèves, des parents et du personnel scolaire ont été aux prises avec des situations difficiles, voire inacceptables. Les élèves doivent pouvoir se rendre à l'école en toute quiétude et sécurité. Les centres de services scolaires ne ménagent aucun effort depuis le début de la pandémie pour assurer le respect des mesures sanitaires, mais aussi le bien-être de ses usagers. La sécurité et la santé des élèves et du personnel demeurent la priorité. Ainsi, nous souhaitons que cette loi apporte dès demain cette quiétude nécessaire, particulièrement pour les élèves, afin qu'ils puissent se concentrer sur leurs apprentissages et leur réussite », a déclaré Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

