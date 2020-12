Projet de loi n°72 : l'opposition officielle déplore que le gouvernement ait tardé à déposer ce projet de loi pour appuyer nos restaurateurs

QUÉBEC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la pandémie, l'opposition officielle est à l'avant-scène pour défendre et soutenir les restaurateurs. Nous avons fait de multiples représentations auprès du gouvernement afin d'assurer de l'aide directe pour nos entrepreneurs et non pas seulement avec des prêts ou des garanties de prêts, et ce, tel que proposé par le gouvernement.

Le projet de loi n°72 : Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique a été présenté, tardivement, le 21 octobre dernier par la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault. Ce projet de loi vient réformer l'Unité permanente anticorruption (UPAC), le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), la Commission des libérations conditionnelles et intègre, à la toute fin, des mesures visant à soutenir nos restaurateurs dans un contexte de pandémie.

Lors de la reprise de la session parlementaire le 15 septembre dernier, le gouvernement a fait le choix de ne pas déposer de projet de loi visant à soutenir nos restaurateurs dans le contexte de la pandémie. Plusieurs heures auraient pu être consacrées beaucoup plus tôt en commission parlementaire pour l'étude de ces mesures si le gouvernement n'avait pas attendu et déposé tardivement un autre projet de loi qui intégrait ces mesures.

Afin de prioriser, encore une fois, les mesures touchant les restaurateurs, nous avons également proposé de scinder le projet de loi afin que les articles réformant l'UPAC et le BEI soient étudiés ultérieurement, ce que le gouvernement a refusé. Notre travail d'opposition, de législateur, est de questionner et d'étudier rigoureusement les projets de loi et c'est ce que nous faisons.

Nous avons toujours démontré notre soutien aux restaurateurs et nous entendons poursuivre dans cet esprit aujourd'hui l'ensemble des étapes d'étude du projet de loi, et ce, en vue de son adoption.

