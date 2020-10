Projet de loi n° 69 sur le patrimoine culturel - Le financement devra être au rendez-vous pour assurer le succès de la réforme, estime l'UMQ

MONTREAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) prend acte du projet de loi no 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel, présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec par la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy.

De manière générale, l'Union souscrit aux objectifs visés par cette pièce législative et offre sa pleine collaboration à la ministre pour les atteindre. Elle entend d'ailleurs participer aux consultations prévues à ce sujet pour faire valoir certaines de ses préoccupations en ce domaine, notamment en ce qui concerne les nouveaux outils réglementaires proposés aux municipalités et aux MRC. Elle s'attend cependant à ce que le gouvernement du Québec continue à apporter son soutien financier aux municipalités pour que ces dernières puissent remplir leur rôle v à ce chapitre.

« La protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine sont des responsabilités partagées entre le gouvernement du Québec, les gouvernements de proximité et les propriétaires privés. Afin que notre patrimoine culturel soit préservé, il est essentiel que tous les acteurs fassent leur part en fonction de leurs champs d'intervention respectifs. Cette responsabilité ne peut incomber seulement aux municipalités et aux contribuables municipaux et un appui financier du gouvernement du Québec sera la clé du succès de cette réforme », a indiqué la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

À cet effet, l'Union estime que la bonification de 21,6 millions $ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier annoncée récemment constitue un pas dans la bonne direction. Selon la porte-parole des gouvernements de proximité, il est toutefois nécessaire de prévoir un financement à long terme pour soutenir les municipalités dans leurs efforts pour protéger notre patrimoine immobilier.

L'UMQ analysera en profondeur les mesures proposées et présentera ses commentaires et recommandations en commission parlementaire.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

Source : Direction des communications et du marketing

Union des municipalités du Québec

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca