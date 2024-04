Projet de loi C-59 - Appel à l'action pour les infrastructures, le logement et le transport

MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, M. Martin Damphousse a pris la parole hier, lors des audiences sur le projet de loi C-59 sur l'énoncé économique et le budget 2023 devant le Comité permanent des finances de la Chambres des communes du Canada. Lors de cette tribune, l'UMQ a pu s'exprimer sur trois enjeux d'importances : les infrastructures, le logement et le transport.

Concernant les infrastructures, l'UMQ a souligné l'urgence de renouveler le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), principalement financé par le gouvernement fédéral et arrivé à échéance le 31 décembre dernier.

Avec un déficit de 45 milliards de dollars pour le maintien des actifs des infrastructures municipales d'eau au Québec, sans même considérer les coûts pour prolonger les canalisations ou pour accroître la capacité de nos infrastructures, il est crucial de débloquer les fonds sans tarder. Ceux-ci sont nécessaires pour accélérer le développement de projets immobiliers et la construction de logements, qui devront être desservis.

Toutefois, la volonté du gouvernement fédéral d'imposer des redditions de comptes en matière de logement et de s'ingérer dans la sélection des projets financés alourdirait inutilement la bureaucratie. Ces exigences ne feraient que ralentir la concrétisation de projets, ignorant ainsi la réalité et les besoins spécifiques des municipalités québécoises.

« La saison de la construction débute et nous attendons toujours un accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec pour renouveler la TECQ. Il y a urgence d'agir pour débloquer ces fonds sans tarder et sans ajouter de nouvelles conditions. », a mentionné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

En ce qui concerne le logement, l'UMQ a souligné l'importance de la flexibilité et de l'agilité des programmes fédéraux, ainsi que la nécessité d'un arrimage efficace avec les programmes québécois. L'Union a rappelé qu'il est important que le Québec ait sa juste part des fonds en habitation. De plus, la rapidité à s'entendre avec Québec pour le transfert des fonds est un élément clé pour permettre aux municipalités québécoises de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la crise du logement.

Quant au transport, l'UMQ a insisté sur l'importance d'une offre de transport collectif adéquate pour toutes les régions du Québec. Condition essentielle à l'épanouissement des collectivités, le transport doit devenir une priorité nationale et bénéficier d'investissements conséquents.

En conclusion, l'UMQ a appelé le gouvernement fédéral à soutenir financièrement les municipalités pour maintenir leurs infrastructures et investir dans les services de transport en commun modernes et efficaces.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec, Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]